Про перспективи діалогу з Росією Александр Стубб розповів фінському виданню Helsingin sanomat.

Дивіться також "Скоро щось станеться": у Європі заявили, що "вікно можливостей" для Путіна відкрито

Що сказав Стубб про відновлення зв'язків з Росією?

Фінський президент вважає, що може настати момент, коли Європа змушена буде відновити діалог з Росією задля збереження власних інтересів. Він відзначив, що наразі існують розбіжності в європейській та американській зовнішніх політиках щодо питання російсько-української війни.

У Європі Росію розглядають як найбільшу загрозу безпеці, тоді як у Сполучених Штатах це не обов’язково сприймається саме так,

– розповів Александр Стубб.

Президент Фінляндії вважає, що настання такого моменту залежить від того, чи відповідатиме американська політика щодо російсько-української війни інтересам Європи. Стубб вважає, що якщо й надалі вона не співпадатиме, то комусь з лідерів країн доведеться взяти на себе відповідальність говорити з президентом Росії від імені Європи. Політик зауважив, що дискусії про такий хід подій ведуться вже 2 роки.

Що сказав Стубб про Україну?

Президент Фінляндії наголосив на зростанні ролі України у стримуванні російської агресії проти Європи. Він визнав, що Україна має найбільшу та найсучаснішу армію в Європі та зазначив, що це дуже важливо для стримування Росії. Політик вважає, що навіть після закінчення війни російська загроза для Європи не зникне.

Для нас було б вигідно, якби Україна була членом і ЄС, і НАТО,

– заявив Александр Стубб.

Зверніть увагу! Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу заявив, що Україна змінила характер ведення війни. Найбільшу різницю тепер створює не артилерія, а дрони, зокрема далекобійні, і засоби протидії дронам. Він заявив, що зараз ми перебуваємо на зовсім іншому етапі. Удари України по експортних нафтових потужностях Росії є вкрай значущими. Росія залежить від цього потоку нафти для отримання доходів на війну.

Що відомо про останні заяви європейських політиків?

Нещодавно президент Естонії Алар Каріс заявив, що Європа втратила можливість для мирних переговорів з Росією. Він відповів на критику своїх громадян, які звинувачують його в закликах "обміняти мир в обмін на території" і зазначив, що тільки Україна вирішує, коли їй сідати за стіл перемовин.