Шпионили в Аргентине: разведка разоблачила российских агентов, связанных с Пригожиным
- В Аргентине задержали группу россиян, связанных с покойным Евгением Пригожиным, которые проводили дезинформационные операции в интересах Кремля.
- Секретариат государственной разведки Аргентины разоблачил российскую агентурную сеть, действовавшую через организацию La Compañía, с целью распространения пророссийской политики и дезинформации.
В Аргентине задержали группу россиян, которые проводили операцию по дезинформации и политическому влиянию в интересах Кремля. Вероятно, фигуранты связаны с покойным Евгением Пригожиным и проектом "Лахта".
Операцию проводили в сотрудничестве с аргентинцами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на La Derecha Diario.
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Задержание российских шпионов в Аргентине
Секретариат государственной разведки Аргентины (SIDE) разоблачил российскую агентурную сеть. Они действовали через организацию La Compañía, которая связана с проектом "Лахта". Его в свое время финансировал Евгений Пригожин.
Целью группы было создание сети сторонников пророссийской политики и распространение дезинформации. Также они пытались влиять на общественные организации, фонды и неправительственные организации.
Как передает издание, фигурантами дела оказались двое граждан России – Лев Андриашвили и его жена Ирина Яковенко. Оба проживают в Аргентине.
Следствие связывает деятельность задержанных с проектом "Лахта", известный глобальными кампаниями дезинформации. Этот проект является комплексной операцией, нацеленной на аудиторию в США, странах ЕС и в Украине.
В SIDE подчеркнули, что такие действия нарушают суверенитет Аргентины и подвергают ее общество внешнему воздействию. Расследование продолжается.
Напомним, СБУ разоблачила шпионскую сеть венгерской военной разведки, которая действовала против Украины. Агенты собирали информацию о военных подразделениях на Закарпатье, изучали настроения местных жителей и вербовали информаторов для передачи данных венгерским спецслужбам.