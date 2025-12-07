Маск конфликтует с ЕС: миллиардера высмеяли из-за нового поста со свастикой и флагом Евросоюза

Илон Маск снова попал в скандал из-за публикации в Х. Он поделился сообщением, где Европейский Союз карикатурно называют "Четвертым Рейхом". Таким образом миллиардер призывает к "отмене" ЕС.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Маска в Х. Из-за этого пользователи критиковали Маска, напомнив его "нацистское приветствие" в Белом доме и предыдущие скандальные заявления.

Почему сейчас критикуют Илона Маска?

Американский миллиардер поддержал сравнение ЕС с нацистским сообществом, заявив что блок – это "почти Четвертый Рейх".

Конфликт между Маском и Европой начался после того, как Еврокомиссия назначила штраф на 120 миллионов евро для соцсети Х согласно закону, регулирующему контент, прозрачную рекламу и дезинформацию. После этого миллиардер в сети призвал "вернуть суверенитет отдельным странам".

Маск продолжает нападения в сети на ЕС и поделился сообщением пользовательницы, которая сравнила ЕС и "Четвертый Рейх". Бизнесмен это прокомментировал словами "В значительной степени".

Другое сообщение Илона Маска касалось того, что Брюссель якобы виноват в чрезмерной бюрократии, действующей в ЕС.

Пользователи пишут, что Маск "обиделся" и обзывает ЕС "нацистами" из-за того, что блок хочет видеть прозрачный контент. В комментариях также пишут, что если Европа за что-то выступает, то это для того, чтобы сохранить народ и культуру.

Европейские чиновники также отреагировали на провокационное сообщение. Так польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, комментируя призывы Маска "отменить ЕС", посоветовал ему "отправиться на Марс, где нет цензуры для нацистских приветствий". Польский министр также отметил, что под постом Маска был комментарий заместителя президента Владимира Путина в Совете безопасности России Дмитрия Медведева, который согласился с предложением Маска.

Если кто-то еще сомневается, кому служат все эти антиевропейские разговоры о суверенитете. Тем, кто хочет нажиться на сеянии ненависти, и тем, кто хочет завоевать Европу,

– сказал Сикорский.

