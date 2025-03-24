Швеция просит Еврокомиссию посоветовать, как обойти Венгрию и помочь Украине во вступлении в ЕС

Президент Зеленский публично заявил, что переговоры по вступлению Украины в ЕС замедлились из-за позиции Венгрии. Швеция ищет пути, как выйти из этой ситуации.

В Стокгольме считают, что Венгрия не должна помешать евроинтеграции Украины, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение посольства Швеции в Украине в соцсети "Х".

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Что известно

Министр Швеции по вопросам Евросоюза Джессика Розенкранц и ее коллеги из Северо-Балтийских стран обратились в Европейскую Комиссию, чтобы та предоставила конкретные предложения, как ускорить процесс вступления Украины в ЕС.

Напомним, что Венгрия еще в феврале заблокировала проведение первого раунда переговоров о членстве Украины в ЕС. В нем предусматривались подготовка и принятие двух дорожных карт.

Будапешт хочет, чтобы к Киеву выдвигалось больше требований, чем при стандартной процедуре.

В начале марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что, мол, вынесет вопрос о членстве нашей страны в ЕС на голосование среди венгров. 15 марта Орбан выдвинул 12 требований к ЕС, одно из которых звучало так: "Евросоюз, но без Украины".

22 марта глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил о якобы притеснениях прав венгерского нацменьшинства на Закарпатье. Он обвинил Украину в том, что она якобы обещала, но не восстановила права венгров, которые были отменены в 2015 году. "Пока это не изменится, прогресса по вступлению в ЕС быть не может", – подчеркнул министр.