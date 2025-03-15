В одном из последних заявлений президент Владимир Зеленский сказал, что единственная страна, которая блокирует вступление Украины в ЕС – это Венгрия. Между тем остальные страны выступают за присоединение нашего государства к Евросоюзу, передает 24 Канал.

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Орбан обратился к ЕС с рядом требований

Премьер Венгрии Виктор Орбан в очередной раз продемонстрировал неприязнь к Украине. Политик опубликовал в соцсети "Х" 12 требований венгерской нации к Евросоюзу. Среди них – "равенство перед законом для всех государств-членов", "не завозить мигрантов, а вывозить тех, кто прибыл нелегально", "запретить неестественное перевоспитание наших детей", "защищать христианское наследие Европы", и тому подобное.

В 12-ом пункте Орбан требует: "ЕС, но без Украины".

К слову, недавно премьер Венгрии объявил о намерении провести в стране опрос относительно поддержки вступления Украины в ЕС. За Киев вступился министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он иронично заметил, что хотел бы увидеть результаты референдума ЕС относительно членства Венгрии.