Нас ждут самые главные переговоры в мире, –журналист о решающей встрече Трампа и Си
- Встреча Трампа и Си Цзиньпина может стать важнейшими дипломатическими переговорами этой осени, определив баланс между США и Китаем.
- Трамп стремится достичь нового баланса сил и ослабить союз Пекина с Москвой, подняв украинский вопрос на самый высокий уровень мировой дипломатии.
Предстоящая встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина может стать важнейшими дипломатическими переговорами этой осени. Они определят баланс между США и Китаем, от которого зависит и дальнейшая стратегия в отношении войны в Украине.
Журналист и медиатренер Павел Новиков в эфире 24 Канала объяснил, что Трамп стремится достичь нового баланса сил и ослабить союз Пекина с Москвой. По его словам, украинский вопрос впервые за долгое время оказался среди тем самого высокого уровня мировой дипломатии.
Смотрите также Вместо Tomahawk: Зеленский рассказал, как Украина финансирует собственные ракеты "Фламинго"
О чем будут говорить Трамп и Си Цзиньпин?
Новиков объяснил, что предстоящая встреча лидеров США и Китая станет определяющей для глобальной политики. Ее цель не решить конфликты, а установить новую систему сдержек и противовесов между ведущими державами, в которой Украина уже является важной частью.
Нас ждут самые главные переговоры в мире – между Соединенными Штатами и Китаем,
– подчеркнул журналист.
Он подчеркнул, что Россия уже не является равным партнером в этом диалоге. Ключевые темы встречи будут касаться торговли, контроля за влиянием и ресурсами, а также будущего баланса сил в мире. Для Украины важно, что ее вопрос впервые оказался в центре глобальных переговоров.
Переговоры США и Китая важны для Украины
Предстоящая встреча Трампа и Си Цзиньпина будет определять не только экономический, но и баланс безопасности в мире. Украина впервые оказалась среди тем самого высокого уровня, поэтому вопрос войны и помощи Киеву обсуждают в формате глобальной политики.
Мне добавляет оптимизма, что украинская тема становится частью главных переговоров этой осенью,
– сказал Новиков.
Быстрых результатов после встречи Трампа и Си Цзиньпина не стоит ожидать. Баланс между ведущими державами формируется постепенно, и без договоренностей США и Китая мир не увидит изменений в подходе к войне в Украине.
Это надолго – не менее чем полгода, а возможно и больше,
– подчеркнул Новиков.
Он пояснил, что американская дипломатия никогда не стремится к мгновенным решениям. Ее цель – создать стабильную систему влияний, и именно поэтому последствия переговоров Вашингтона и Пекина могут определять глобальную политику еще много лет.
Что известно о запланированной встрече Дональда Трампа и Си Цзиньпина?
- Дональд Трамп встретится с Си Цзиньпином в четверг, 30 октября. Переговоры могут состояться в Южной Корее. В Белом доме подтвердили, что после встречи президент США вернется в Вашингтон.
- Одной из главных тем разговора станет война между Россией и Украиной. Трамп заявил, что хочет, чтобы Китай помог во влиянии на Кремль и способствовал завершению конфликта. Он подчеркнул, что США уже ввели жесткие санкции против России, но ожидает большую поддержку со стороны Пекина.
- Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что Китай не заинтересован в прекращении войны, ведь ослабленная Россия выгодна Пекину. По его словам, Трамп может предложить Китаю торговые договоренности, чтобы заставить Си сократить помощь Москве. Если компромисса не будет, США могут применить санкции против китайских компаний из энергетического сектора.