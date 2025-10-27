Нас чекають найголовніші переговори у світі, – журналіст про вирішальну зустріч Трампа і Сі
- Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна може стати найважливішими дипломатичними перемовинами цієї осені, визначивши баланс між США та Китаєм.
- Трамп прагне досягти нового балансу сил і послабити союз Пекіна з Москвою, піднявши українське питання на найвищий рівень світової дипломатії.
Майбутня зустріч Дональда Трампа й Сі Цзіньпіна може стати найважливішими дипломатичними перемовинами цієї осені. Вони визначать баланс між США та Китаєм, від якого залежить і подальша стратегія щодо війни в Україні.
Журналіст і медіатренер Павло Новіков в ефірі 24 Каналу пояснив, що Трамп прагне досягти нового балансу сил і послабити союз Пекіна з Москвою. За його словами, українське питання вперше за довгий час опинилося серед тем найвищого рівня світової дипломатії.
Про що говоритимуть Трамп і Сі Цзіньпін?
Новіков пояснив, що майбутня зустріч лідерів США та Китаю стане визначальною для глобальної політики. Її мета не розв'язати конфлікти, а встановити нову систему стримувань і противаг між провідними державами, у якій Україна вже є важливою частиною.
Нас чекають найголовніші переговори у світі – між Сполученими Штатами і Китаєм,
– наголосив журналіст.
Він підкреслив, що Росія вже не є рівним партнером у цьому діалозі. Ключові теми зустрічі стосуватимуться торгівлі, контролю за впливом і ресурсами, а також майбутнього балансу сил у світі. Для України важливо, що її питання вперше опинилося в центрі глобальних переговорів.
Переговори США і Китаю важливі для України
Майбутня зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна визначатиме не лише економічний, а й безпековий баланс у світі. Україна вперше опинилася серед тем найвищого рівня, тож питання війни й допомоги Києву обговорюють у форматі глобальної політики.
Мені додає оптимізму, що українська тема стає частиною найголовніших переговорів цієї осені,
– сказав Новіков.
Швидких результатів після зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна не варто очікувати. Баланс між провідними державами формується поступово, і без домовленостей США та Китаю світ не побачить змін у підході до війни в Україні.
Це надовго – не менше ніж пів року, а можливо й більше,
– підкреслив Новіков.
Він пояснив, що американська дипломатія ніколи не прагне миттєвих рішень. Її мета – створити стабільну систему впливів, і саме тому наслідки переговорів Вашингтона та Пекіна можуть визначати глобальну політику ще багато років.
Що відомо про заплановану зустріч Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна?
- Дональд Трамп зустрінеться з Сі Цзіньпінем у четвер, 30 жовтня. Переговори можуть відбутися у Південній Кореї. У Білому домі підтвердили, що після зустрічі президент США повернеться до Вашингтона.
- Однією з головних тем розмови стане війна між Росією та Україною. Трамп заявив, що хоче, аби Китай допоміг у впливі на Кремль і сприяв завершенню конфлікту. Він підкреслив, що США вже запровадили жорсткі санкції проти Росії, але очікує на більшу підтримку з боку Пекіна.
- Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що Китай не зацікавлений у припиненні війни, адже ослаблена Росія вигідна Пекіну. За його словами, Трамп може запропонувати Китаю торговельні домовленості, щоб змусити Сі скоротити допомогу Москві. Якщо компромісу не буде, США можуть застосувати санкції проти китайських компаній з енергетичного сектору.