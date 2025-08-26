Президент Китая Си Цзиньпин направил поздравительную открытку Владимиру Зеленскому ко Дню Независимости Украины. Интересно, что это произошло за несколько дней до запланированного визита Владимира Путина в Китай.

Это впервые китайский президент поздравил любую из бывших советских республик с праздником, связанным с выходом из состава СССР. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Чем особенное поздравление от Си Цзиньпина?

По данным издания, это стало первым известным контактом между лидерами за более чем два года и первым публичным случаем, когда Си Цзиньпин направил Украине поздравления по случаю ее независимости от Советского Союза в 1991 году.

Государственные китайские СМИ не комментировали это, а представитель МИД Китая Го Цзякун уклонился от комментария относительно сообщения, отметив, что Пекин развивает дружеские отношения со всеми странами для взаимовыгоды.

Владимир Зеленский отмечал, что Си Цзиньпин заявил, что "готов работать" с Украиной, чтобы направить "двусторонние отношения к стабильному и долгосрочному развитию и принести больше пользы народам обеих стран".

Комментируя вышеупомянутое, украинский президент выразил благодарность своему китайскому коллеге за соответствующий контакт, а также отметил заинтересованность относительно взаимных интересов в развитии двусторонних отношений.

Bloomberg называет это приветствие значимым шагом, поскольку Владимир Путин неоднократно утверждал, что ее границы были искусственным образованием советских лидеров. Этим он также оправдывал аннексию Крыма еще более 10 лет назад.

Напоминают, что незадолго до полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия и Китай объявили о партнерстве "без ограничений", а президент Си Цзиньпин оказывал Путину дипломатическую и экономическую поддержку.

Согласно данным издания, последний раз Владимир Зеленский и Си Цзиньпин общались в апреле 2023 года, тогда лидер КНР призвал украинского президента к переговорам для завершения войны России против Украины.

Кто еще поздравил Украину с Днем Независимости?