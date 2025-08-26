Президент Китаю Сі Цзіньпін надіслав привітальну листівку Володимиру Зеленському до Дня Незалежності України. Цікаво, що це сталося за кілька днів до запланованого візиту Володимира Путіна у Китай.

Це вперше китайський президент привітав будь-яку з колишніх радянських республік зі святом, пов'язаним із виходом зі складу СРСР. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Чим особливе привітання від Сі Цзіньпіна?

За даними видання, це стало першим відомим контактом між лідерами за понад два роки й першим публічним випадком, коли Сі Цзіньпін надіслав Україні привітання з нагоди її незалежності від Радянського Союзу 1991 року.

Державні китайські ЗМІ не коментували це, а представник МЗС Китаю Го Цзякун ухилився від коментаря щодо повідомлення, зазначивши, що Пекін розвиває дружні відносини з усіма країнами задля взаємовигоди.

Володимир Зеленський зазначав, що Сі Цзіньпін заявив, що "готовий працювати" з Україною, щоб спрямувати "двосторонні відносини до стабільного й довгострокового розвитку і принести більше користі народам обох країн".

Коментуючи вищезгадане, український президент висловив вдячність своєму китайському колезі за відповідний контакт, а також наголосив на зацікавленості стосовно взаємних інтересів у розвитку двосторонніх відносин.

Bloomberg називає це привітання значущим кроком, оскільки Володимир Путін неодноразово стверджував, що її кордони були штучним утворенням радянських лідерів. Цим він також виправдовував анексію Криму ще понад 10 років тому.

Нагадують, що незадовго до повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року Росія та Китай оголосили про партнерство "без обмежень", а президент Сі Цзіньпін надавав Путіну дипломатичну й економічну підтримку.

Згідно з даними видання, востаннє Володимир Зеленський і Сі Цзіньпін спілкувалися у квітні 2023 року, тоді лідер КНР закликав українського президента до переговорів для завершення війни Росії проти України.

Хто ще привітав Україну з Днем Незалежності?