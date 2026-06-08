Си Цзиньпин впервые за семь лет прибыл в Северную Корею и встретился с Ким Чен Ыном

Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Северную Корею. Это его первый визит в Пхеньян за семь лет, который имеет целью укрепить влияние Пекина на фоне развития ядерной программы КНДР и углубления сотрудничества с Россией.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Что известно о визите Си Цзиньпина?

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с женой Ли Соль Чжу лично встретили Си Цзиньпина в Пхеньяне. После этого состоялась официальная церемония на площади Ким Ир Сена с 21 залпом салюта и транспарантами о "неразрывной" дружбе между странами.

СМИ отмечают, что этот двухдневный визит стал первым за семь лет и происходит на фоне недавних саммитов Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным.

Визит Си подчеркивает его усилия напомнить миру – и Киму – что Пекин остается важнейшим политическим покровителем и экономическим спасательным кругом Пхеньяна – даже несмотря на то, что оборонное партнерство Северной Кореи с Россией предоставило новые дипломатические рычаги влияния и пространство для маневра,

– говорится в материале.

По словам аналитиков, визит Си Цзиньпина должен продемонстрировать его тезис о том, что Китай выступает стабилизирующей силой, способной взаимодействовать со всеми сторонами на фоне расширения геополитических разломов в мире. Зато Дональд Трамп отталкивает союзников и дестабилизирует глобальные рынки из-за конфликта с Ираном и усиления торговых барьеров.

За день до визита Си сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что ядерная программа КНДР "не подлежит обсуждению", а также отметила, что американские чиновники "не смогли проснуться от своих эскапистских и анахронических мечтаний". Фактически, она четко очертила "красные линии" Пхеньяна по денуклеаризации.

Отмечается, что Южная Корея и США внимательно будут следить за визитом Си Цзиньпина, чтобы понять, не меняет ли Китай свою давнюю позицию по безъядерному Корейскому полуострову.

Во время предыдущего визита в КНДР в 2019 году Си Цзиньпин заявлял Ким Чен Ыну, что Китай поддерживает эту цель и ожидает от Пхеньяна прогресса в переговорах с США по ядерной программе.

К слову, недавно Ким Чен Ын также представил новый завод по производству ядерных материалов. По словам аналитиков, он может быть частью комплекса Йонбен – ключевого элемента ядерной программы КНДР.