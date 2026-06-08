Про це повідомляє Bloomberg.

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Що відомо про візит Сі Цзіньпіна?

Лідер КНДР Кім Чен Ин разом із дружиною Лі Соль Чжу особисто зустріли Сі Цзіньпіна в Пхеньяні. Після цього відбулася офіційна церемонія на площі Кім Ір Сена з 21 залпом салюту та транспарантами про "нерозривну" дружбу між країнами.

ЗМІ зазначають, що цей дводенний візит став першим за сім років і відбувається на тлі нещодавніх самітів Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом і очільником Кремля Володимиром Путіним.

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Візит Сі підкреслює його зусилля нагадати світові – і Кіму – що Пекін залишається найважливішим політичним покровителем та економічним рятівним колом Пхеньяна – навіть попри те, що оборонне партнерство Північної Кореї з Росією надало нові дипломатичні важелі впливу та простір для маневру,

– йдеться в матеріалі.

За словами аналітиків, візит Сі Цзіньпіна має продемонструвати його тезу про те, що Китай виступає стабілізуючою силою, здатною взаємодіяти з усіма сторонами на тлі розширення геополітичних розломів у світі. Натомість Дональд Трамп відштовхує союзників і дестабілізує глобальні ринки через конфлікт з Іраном та посилення торговельних бар'єрів.

За день до візиту Сі сестра Кім Чен Ина Кім Йо Чжон заявила, що ядерна програма КНДР "не підлягає обговоренню", а також зазначила, що американські посадовці "не змогли прокинутися від своїх ескапістських та анахронічних мрій". Фактично, вона чітко окреслила "червоні лінії" Пхеньяна щодо денуклеаризації.

Зазначається, що Південна Корея та США уважно стежитимуть за візитом Сі Цзіньпіна, щоб зрозуміти, чи не змінює Китай свою давню позицію щодо без'ядерного Корейського півострова.

Під час попереднього візиту до КНДР у 2019 році Сі Цзіньпін заявляв Кім Чен Ину, що Китай підтримує цю мету та очікує від Пхеньяна прогресу в переговорах зі США щодо ядерної програми.

До слова, нещодавно Кім Чен Ин також представив новий завод з виробництва ядерних матеріалів. За словами аналітиків, він може бути частиною комплексу Йонбен – ключового елементу ядерної програми КНДР.