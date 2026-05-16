После исторической встречи в Пекине: Си Цзиньпин посетит США осенью

Китайский лидер Си Цзиньпин по приглашению американского президента Дональда Трампа посетит США. Визит запланирован на осень 2026 года.

Такую информацию сообщил министр иностранных дел Китая Ван И в комментарии журналистам. Об этом пишет CNN.

О чем сообщил Китай?

Министр иностранных дел Китая Ван И в комментарии государственным СМИ назвал недавнюю встречу американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая состоялась в рамках визита первого в Пекине, исторической.

По словам дипломата, во время переговоров лидеры обоих государств провели содержательный разговор и достигли весомых договоренностей. Также отдельно чиновник отметил прогресс в торгово-экономическом направлении.

Согласно обнародованной информации, участники торговых консультаций пришли к сбалансированным и конструктивным результатам и согласились продолжить выполнение договоренностей, достигнутых на предыдущих этапах.

Кроме вышеупомянутого, стороны также обсудили расширение доступа сельскохозяйственной продукции на рынки обеих стран, дальнейшее снижение тарифных барьеров и создание совместного совета по вопросам торговли и инвестиций.

Когда Си в последний раз посещал США?

Известно, что предыдущий визит китайского лидера в США состоялся еще в ноябре 2023 года в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проходил в Сан-Франциско, что в штате Калифорния.

На тот момент это был первый его визит за 6 лет. Во время этого визита Си Цзиньпин также провел прямые переговоры с действующим тогда американским президентом Джо Байденом, направленные на улучшение отношений между странами.

Как прошел визит Трампа в Пекин?

Напомним, 13 мая в рамках многодневного визита Дональд Трамп прибыл в Пекин, его встретили вице-президент Китая Хань Чжэн и другие официальные лица. С президентом США прибыли Илон Маск и другие влиятельные лица.

Вскоре после этого американский президент лично встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. По данным СМИ, ключевыми темами обсуждений стали Тайвань, Иран, а также двусторонние отношения между странами, в частности торговля.

Американский политик Борис Пинкус в комментарии 24 Канала объяснял, что лидеры также могли обсуждать вопросы Украины, в частности давление на российскую сторону для замораживания текущей линии фронта для переговоров.