После исторической встречи в Пекине: Си Цзиньпин посетит США осенью
- Китайский лидер Си Цзиньпин посетит США осенью 2026 года по приглашению президента Дональда Трампа.
- Во время недавней исторической встречи в Пекине лидеры обеих стран уже обсудили экономические договоренности.
Китайский лидер Си Цзиньпин по приглашению американского президента Дональда Трампа посетит США. Визит запланирован на осень 2026 года.
Такую информацию сообщил министр иностранных дел Китая Ван И в комментарии журналистам. Об этом пишет CNN.
О чем сообщил Китай?
Министр иностранных дел Китая Ван И в комментарии государственным СМИ назвал недавнюю встречу американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая состоялась в рамках визита первого в Пекине, исторической.
По словам дипломата, во время переговоров лидеры обоих государств провели содержательный разговор и достигли весомых договоренностей. Также отдельно чиновник отметил прогресс в торгово-экономическом направлении.
Согласно обнародованной информации, участники торговых консультаций пришли к сбалансированным и конструктивным результатам и согласились продолжить выполнение договоренностей, достигнутых на предыдущих этапах.
Кроме вышеупомянутого, стороны также обсудили расширение доступа сельскохозяйственной продукции на рынки обеих стран, дальнейшее снижение тарифных барьеров и создание совместного совета по вопросам торговли и инвестиций.
Когда Си в последний раз посещал США?
Известно, что предыдущий визит китайского лидера в США состоялся еще в ноябре 2023 года в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проходил в Сан-Франциско, что в штате Калифорния.
На тот момент это был первый его визит за 6 лет. Во время этого визита Си Цзиньпин также провел прямые переговоры с действующим тогда американским президентом Джо Байденом, направленные на улучшение отношений между странами.
Как прошел визит Трампа в Пекин?
Напомним, 13 мая в рамках многодневного визита Дональд Трамп прибыл в Пекин, его встретили вице-президент Китая Хань Чжэн и другие официальные лица. С президентом США прибыли Илон Маск и другие влиятельные лица.
Вскоре после этого американский президент лично встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. По данным СМИ, ключевыми темами обсуждений стали Тайвань, Иран, а также двусторонние отношения между странами, в частности торговля.
Американский политик Борис Пинкус в комментарии 24 Канала объяснял, что лидеры также могли обсуждать вопросы Украины, в частности давление на российскую сторону для замораживания текущей линии фронта для переговоров.