В частности, лидеры могут коснуться и важной темы о прекращении огня. Такое мнение 24 Каналу высказал американский политик, общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус. По его словам, есть определенные факторы, которые на это указывают.

Смотрите также Не видят смысла: Украина и Россия скептически настроены на переговоры при посредничестве США, – FT

О чем Трамп может просить у Си?

В повестке дня встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина не упоминается о теме Украины. В то же время есть высокая вероятность, что мировые лидеры не обойдут тему войны во время своих разговоров.

В Конгрессе США все говорят о том, что без темы войны в Украине их встреча пройти не может. Скорее всего, Трамп будет настаивать, чтобы Си Цзиньпин заставил Путина пойти на замораживание линии фронта,

– предположил Борис Пинкус.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Перед вылетом в Китай Дональд Трамп заявил, что никогда не обещал Путину, что Украина отдаст ему неоккупированную территорию Донбасса. Такое заявление, по мнению Пинкуса, является ярким намеком, о чем Трамп будет общаться с китайским лидером.

"Трамп будет говорить Си, чтобы тот заставил своего вассала принять сегодняшнюю линию фронта как замороженную, без дальнейших посягательств на неоккупированную территорию. Тогда они смогут работать с Китаем над многими другими глобальными проблемами", – подчеркнул американский политик.

Поспособствовать продвижению этого вопроса может и недавнее выступление Путина, где он снова начал угрожать миру ядерным оружием. Китай, от которого напрямую зависит Россия, и ранее четко очерчивал границу – ядерная эскалация для них недопустима. Поэтому Си Цзиньпин может несколько надавить на Россию из-за их необдуманных поступков.

Обратите внимание! Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук считает, что Украине не стоит ждать результативные последствия после встречи Трампа и Си. По его словам, как у Китая, так и у США есть более приоритетные темы для разговора. Едва ли не самой важной темой обсуждения станет именно Тайвань.

Что известно о визите Трампа в Китай?