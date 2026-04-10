Впервые за почти 10 лет Си Цзиньпин встретился с лидером оппозиции Тайваня
Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с лидером тайваньской оппозиции Чжэн Ливэнь. Это первая подобная встреча за последнее десятилетие.
Во время встречи Си Цзиньпин заявил Чжэн Ливэнь, что объединение Тайваня с Китаем является "исторической неизбежностью". Об этом пишет The Financial Times.
Си Цзиньпин отметил, что Китай хочет активнее сотрудничать со всеми политическими силами Тайваня.
Он также дал понять, что Пекин считает остров своей территорией и не исключает силового сценария, если тот в будущем будет сопротивляться. По словам Си, несмотря на быстрые изменения в мире, сближение между людьми по обе стороны Тайваньского пролива он считает неизбежным историческим процессом.
В то же время глава КНР подчеркнул, что идеи независимости Тайваня подрывают мир в регионе.
В ответ Чжэн Ливэнь заявила, что стороны могут вместе работать над "возрождением китайской цивилизации". Она также отметила, что несмотря на различные политические системы, люди по обе стороны пролива должны уважать друг друга и двигаться к сближению.
Поездка Чжэн, которую она назвала "историческим путешествием ради мира", происходит на фоне усиления военных учений Китая вокруг Тайваня после избрания там президента Лай Чин-тэ от правящей Демократической прогрессивной партии.
В отличие от этой партии, "Гоминьдан" традиционно поддерживает более тесные связи с Китаем. Хотя контакты между его руководством и китайскими чиновниками не являются редкостью, ни один действующий лидер партии не встречался с Си с 2016 года.
Поездка Чен происходит чуть более чем за месяц до запланированного визита президента США Дональд Трамп в Пекин в середине мая.
Аналитики предполагают, что Си может давить на него, чтобы изменить позицию США по поддержке Тайваня и сократить продажу оружия Тайбэю.
Во время шестидневного визита Чжэн Ливэнь также посетила Шанхай и Нанкин, где у мавзолея Сунь Ятсен призвала обе стороны избегать вооруженного конфликта. В Нанкине она также подчеркнула, что все политические силы в Тайбэе должны "придерживаться консенсуса 1992 года и выступать против независимости Тайваня". Этот консенсус означает договоренность между неофициальными представителями Пекина и Тайбэя о том, что обе стороны признают существование "одного Китая", но не уточняют, под чьей властью.
Политолог Лев Нахман из Национального тайваньского университета отметил, что позиция Чжэн соответствует ее политической линии в "Гоминьдане", которая ближе к риторике материкового Китая. В то же время он подчеркнул, что в самой партии нет полного единства, и не все её лидеры так активно выступают против независимости Тайваня.
Лидер партии "Гоминьдан" Чжэн Ливэнь приняла приглашение генерального секретаря КПК Си Цзиньпина посетить Китай с 7 по 12 апреля.
Брахма Челлани, индийский геостратег и обозреватель, считает Действия Дональд Трамп против Кубы могут стать примером для Си Цзиньпин в вопросе Тайваня. Суть подхода – не прямое вторжение, а постепенное давление. Речь идет о создании кризиса, в частности из-за ограничения поставок энергии. Это бьет по всей стране: исчезает электричество, останавливается транспорт, возникают проблемы с водой, больницами и продуктами. Такое давление может заставить страну ослабнуть без большой войны. Автор предполагает, что Китай может применить подобную тактику против Тайваня – например, блокировать или задерживать поставки топлива. Поскольку остров сильно зависит от импорта энергии, это быстро вызовет кризис и ослабит экономику. Главная идея – не быстрая атака, а постепенное истощение. Такой подход сложнее воспринимать как повод для войны, поэтому другие страны могут не вмешаться.
Китай разместил более 200 переоборудованных на дроны истребителей J-6 возле Тайваньского пролива, которые могут быть использованы для истощения систем ПВО в случае конфликта. Эксперты считают, что Китай может осуществить массированную комбинированную атаку с использованием различных типов авиации, ракет и беспилотников для достижения своих целей в отношении Тайваня.