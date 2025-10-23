В четверг, 30 октября, Дональд Трамп встретится с Си Цзиньпином. Вероятно, встреча состоится в Южной Корее.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Что известно о предстоящей встрече лидеров США и КНР?

В Белом доме 23 октября выступили с рядом заявлений. Пресс-секретарь Каролин Ливитт анонсировала встречу президента США Дональда Трампа с председателем Китая Си Цзиньпином.

Их встреча запланирована на четверг, 30 октября. После переговоров с китайским руководителем Трамп вернется в Вашингтон.

В четверг утром по местному времени президент Трамп примет участие в двусторонней встрече с председателем Китайской Народной Республики Си,

– сообщили в Белом доме.

Пропагандистское росСМИ "РИА Новости" уточняет, что встреча лидеров может состояться в Южной Корее.

Встреча Китая и США: последние новости