Трамп встретится с Си Цзиньпинем: в Белом доме назвали дату
- Дональд Трамп встретится с Си Цзиньпином 30 октября, вероятно, в Южной Корее.
- После встречи Трамп вернется в Вашингтон.
В четверг, 30 октября, Дональд Трамп встретится с Си Цзиньпином. Вероятно, встреча состоится в Южной Корее.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Что известно о предстоящей встрече лидеров США и КНР?
В Белом доме 23 октября выступили с рядом заявлений. Пресс-секретарь Каролин Ливитт анонсировала встречу президента США Дональда Трампа с председателем Китая Си Цзиньпином.
Их встреча запланирована на четверг, 30 октября. После переговоров с китайским руководителем Трамп вернется в Вашингтон.
В четверг утром по местному времени президент Трамп примет участие в двусторонней встрече с председателем Китайской Народной Республики Си,
– сообщили в Белом доме.
Пропагандистское росСМИ "РИА Новости" уточняет, что встреча лидеров может состояться в Южной Корее.
Встреча Китая и США: последние новости
Еще летом СМИ сообщали, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут провести переговоры перед саммитом APEC, который пройдет в Южной Корее с 30 октября по 1 ноября.
Американский лидер на днях заявил, что ожидает встречи с лидером Китая "с оптимизмом".
Если встреча не состоится, то США готовы ввести 100% пошлины, что поставит под угрозу торговое перемирие.