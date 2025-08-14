Венгрия, которая не отказывается от пользования российскими ресурсами, отреагировала на дроновую атаку ГУР Украины на распределительную станцию нефтепровода "Дружба" в Брянской области России. В министерстве иностранных дел страны отметили, что нефтепровод играет "ключевую роль" в энергетической безопасности страны.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление министра МИД Венгрии Петера Сийярто.

Смотрите также "Это не наша война": Сийярто снова выступил против вступления Украины в ЕС

В чем Сийярто обвиняет Украину?

Для Венгрии проблемной темой являются удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и объектам, которые обеспечивают работу нефтепровода "Дружба". Очередная реакция МИД страны не заставила себя долго ждать, когда в ночь на 13 августа произошли удары по распределительной станции нефтепровода в Унече, что на Брянщине. Атака осуществлена украинскими БпЛА.

Сийярто в своем заявлении отметил, что Венгрия поставляет в Украину электроэнергию и помогает обеспечивать ее стабильную энергетическую безопасность. Поэтому министр отметил, что любые атаки на важные для Венгрии объекты неприемлемы.

Последнее нападение Украины на нефтепровод "Дружба", который поставляет нефть в Венгрию и таким образом играет ключевую роль в энергетической безопасности нашей страны, особенно возмутительно,

– написал чиновник.

От имени страны Петер Сийярто призвал Украину прекратить обстрелы российских энергообъектов, чтобы "не ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии". Он добавил, что венгры не имеют никакого отношения к войне с Россией, а потому не должны страдать от атак на пути транспортировки энергоносителей.

Стоит отметить, что атакована ЛПДС "Унеча" – это крупнейший узел магистральной сети нефтепроводов "Дружба" протяженностью 9 тысяч километров. Нефть транспортируется под руководством холдинга АК "Транснефтепродукт", что оказывает поддержку в обеспечении военно-промышленного комплекса России.

Это уже не первое заявление министра иностранных дел по обстрелам объектов в России. Сийярто говорил, что атаки якобы вызвали перебои с поставками российской нефти и что Украина таким образом нарушает суверенитет Венгрии.