Угроза для Венгрии, – Сийярто отреагировал на обстрел станции нефтепровода "Дружба"
- Венгрия отреагировала на дроновую атаку ГУР Украины на распределительную станцию нефтепровода "Дружба" в Брянской области, заявив о ключевой роли нефтепровода в энергетической безопасности страны.
- Министр МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Украину прекратить атаки на российские энергообъекты, чтобы не ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии.
Венгрия, которая не отказывается от пользования российскими ресурсами, отреагировала на дроновую атаку ГУР Украины на распределительную станцию нефтепровода "Дружба" в Брянской области России. В министерстве иностранных дел страны отметили, что нефтепровод играет "ключевую роль" в энергетической безопасности страны.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление министра МИД Венгрии Петера Сийярто.
Смотрите также "Это не наша война": Сийярто снова выступил против вступления Украины в ЕС
В чем Сийярто обвиняет Украину?
Для Венгрии проблемной темой являются удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и объектам, которые обеспечивают работу нефтепровода "Дружба". Очередная реакция МИД страны не заставила себя долго ждать, когда в ночь на 13 августа произошли удары по распределительной станции нефтепровода в Унече, что на Брянщине. Атака осуществлена украинскими БпЛА.
Сийярто в своем заявлении отметил, что Венгрия поставляет в Украину электроэнергию и помогает обеспечивать ее стабильную энергетическую безопасность. Поэтому министр отметил, что любые атаки на важные для Венгрии объекты неприемлемы.
Последнее нападение Украины на нефтепровод "Дружба", который поставляет нефть в Венгрию и таким образом играет ключевую роль в энергетической безопасности нашей страны, особенно возмутительно,
– написал чиновник.
От имени страны Петер Сийярто призвал Украину прекратить обстрелы российских энергообъектов, чтобы "не ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии". Он добавил, что венгры не имеют никакого отношения к войне с Россией, а потому не должны страдать от атак на пути транспортировки энергоносителей.
Стоит отметить, что атакована ЛПДС "Унеча" – это крупнейший узел магистральной сети нефтепроводов "Дружба" протяженностью 9 тысяч километров. Нефть транспортируется под руководством холдинга АК "Транснефтепродукт", что оказывает поддержку в обеспечении военно-промышленного комплекса России.
Это уже не первое заявление министра иностранных дел по обстрелам объектов в России. Сийярто говорил, что атаки якобы вызвали перебои с поставками российской нефти и что Украина таким образом нарушает суверенитет Венгрии.