Скандал из-за подрыва "Северного потока": Сийярто шокирован комментарием Туска
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко отреагировал на комментарий польского премьера Дональда Туска о подрыве "Северного потока".
- В Польше задержали украинца Владимира Журавлева по делу о взрыве "Северного потока", но основной виновник до сих пор не установлен.
Комментарий Дональда Туска о подрыве газопровода "Северный поток" вызвал шок у министра иностранных дел Венгрии. В ответ Сийярто обвинил польского премьера в "защите террористов".
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко высказался о премьер-министре Польши Дональде Туске в своей социальной сети, сообщает 24 Канал.
Что известно о комментарии Туска?
Сообщение на странице премьер-министра Польши появилось после задержания второго фигуранта дела о взрыве "Северного потока".
В своих соцсетях, премьер-министр прокомментировал, что проблемой Европы является не подрыв "Северных потоков", а в целом их строительство.
Это изрядно возмутило главу МИД Венгрии: он назвал заявление Туска неприемлемым и шокирующим, а также обвинил его в "поддержке террористов".
Это шокирует, ведь заставляет задуматься, что еще можно взорвать и тебя все равно оправдают или даже похвалят,
– добавил он.
В то же время чиновник отметил, что общество не хочет Европы, в которой премьер-министры становятся на защиту террористов.
Кто стал вторым украинцем в деле "Северного потока"?
30 сентября в Польше был задержан украинец Владимир Журавлев, которого подозревают в деле подрыва "Северного потока".
Журавлев стал вторым украинцем в рамках этого расследования. Первым стал некий Владимир, на которого еще год назад Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на его арест, впрочем задержать его в Польше не удалось – он успел выехать в Украину.
По информации немецких СМИ, подозреваемый выехал из Польши на машине с дипломатическими номерами.
В то же время часть польских чиновников, которых обвинили в предупреждении подозреваемого, отреагировали вопросами: "Почему мы должны его арестовывать? Он для нас герой!".
В Пограничной службе Польши также отвергали подобные обвинения, подчеркивая, что не имели юридических оснований и никакой информации для ареста.
Какие детали известны о подрыве газопроводов "Северный поток"?
- В Италии задержали 49-летнего бывшего военнослужащего бывшего военнослужащего сил специального назначения. Именно его считают капитаном яхты, которая использовалась для подрыва газопроводов.
- Германия, Дания и Швеция работают над расследованием отдельно, но виновник подрыва газопроводов до сих пор не установлен.
- В России заявили, что после взрывов 2022 года уцелевший участок "Северного потока" – единственный из четырех ниток – можно быстро ввести в эксплуатацию.