Скандал через підрив "Північного потоку": Сіярто шокований коментарем Туска
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто різко відреагував на коментар польського прем'єра Дональда Туска про підрив "Північного потоку".
- У Польщі затримали українця Володимира Журавльова у справі про вибух "Північного потоку", але основного винуватця досі не встановлено.
Коментар Дональда Туска про підрив газопроводу "Північний потік" викликав шок у міністра закордонних справ Угорщини. У відповідь Сіярто звинуватив польського прем’єра у "захисті терористів".
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто різко висловився про прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска у своїй соціальній мережі, повідомляє 24 Канал.
Що відомо про коментар Туска?
Допис на сторінці прем'єр-міністра Польщі з'явився після затримання другого фігуранта справи про вибух "Північного потоку".
У своїх соцмережах, прем'єр-міністр прокоментував, що проблемою Європи є не підрив "Північних потоків", а загалом їхнє будівництво.
Це неабияк обурило главу МЗС Угорщини: він назвав заяву Туска неприйнятною та шокуючою, а також звинуватив його у "підтримці терористів".
Це шокує, адже змушує задуматися, що ще можна підірвати і тебе все одно виправдають або навіть похвалять,
– додав він.
Водночас урядовець зазначив, що суспільство не хоче Європи, у якій прем'єр-міністри стають на захист терористів.
Хто став другим українцем у справі "Північного потоку"?
30 вересня у Польщі було затримано українця Володимира Журавльова, якого підозрюють у справі підриву "Північного потоку".
Журавльов став другим українцем у межах цього розслідування. Першим став деякий Володимир, на якого ще рік тому Федеральна прокуратура Німеччини видала ордер на його арешт, втім затримати його у Польщі не вдалось – він встиг виїхати в Україну.
За інформацією німецьких ЗМІ, підозрюваний виїхав з Польщі на автівці із дипломатичними номерами.
Водночас частина польських чиновників, яких звинуватили у попередженні підозрюваного, відреагували питаннями: "Чому ми повинні його заарештовувати? Він для нас герой!".
У Прикордонній службі Польщі також відкидали подібні звинувачення, підкреслюючи, що не мали юридичних підстав та жодної інформації для арешту.
Які деталі відомі про підрив газопроводів "Північний потік"?
- В Італії затримали 49-річного колишнього військовослужбовця сил спеціального призначення. Саме його вважають капітаном яхти, яка використовувалась для підриву газопроводів.
- Німеччина, Данія та Швеція працюють над розслідуванням окремо, але винуватця підриву газопроводів досі не встановлено.
- У Росії заявили, що після вибухів 2022 року вцілілу ділянку "Північного потоку" – єдину з чотирьох ниток – можна швидко ввести в експлуатацію.