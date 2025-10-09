Коментар Дональда Туска про підрив газопроводу "Північний потік" викликав шок у міністра закордонних справ Угорщини. У відповідь Сіярто звинуватив польського прем’єра у "захисті терористів".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто різко висловився про прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска у своїй соціальній мережі, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про коментар Туска?

Допис на сторінці прем'єр-міністра Польщі з'явився після затримання другого фігуранта справи про вибух "Північного потоку".

У своїх соцмережах, прем'єр-міністр прокоментував, що проблемою Європи є не підрив "Північних потоків", а загалом їхнє будівництво.

Це неабияк обурило главу МЗС Угорщини: він назвав заяву Туска неприйнятною та шокуючою, а також звинуватив його у "підтримці терористів".

Це шокує, адже змушує задуматися, що ще можна підірвати і тебе все одно виправдають або навіть похвалять,

– додав він.

Водночас урядовець зазначив, що суспільство не хоче Європи, у якій прем'єр-міністри стають на захист терористів.

Хто став другим українцем у справі "Північного потоку"?

30 вересня у Польщі було затримано українця Володимира Журавльова, якого підозрюють у справі підриву "Північного потоку".

Журавльов став другим українцем у межах цього розслідування. Першим став деякий Володимир, на якого ще рік тому Федеральна прокуратура Німеччини видала ордер на його арешт, втім затримати його у Польщі не вдалось – він встиг виїхати в Україну.

За інформацією німецьких ЗМІ, підозрюваний виїхав з Польщі на автівці із дипломатичними номерами.

Водночас частина польських чиновників, яких звинуватили у попередженні підозрюваного, відреагували питаннями: "Чому ми повинні його заарештовувати? Він для нас герой!".

У Прикордонній службі Польщі також відкидали подібні звинувачення, підкреслюючи, що не мали юридичних підстав та жодної інформації для арешту.

Які деталі відомі про підрив газопроводів "Північний потік"?