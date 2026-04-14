Сийярто массово уничтожает санкционные документы: в МИД Венгрии приехал россиянин

Новоизбранное правительство Венгрии утверждает, что министр МИД Петер Сийярто снова уничтожает документы, связанные с санкциями ЕС. В то же время там отметили, что эти действия являются незаконными и недопустимыми.

Об этом пишет будущая глава МИД Венгрии Анита Орбан и информирует "Европейская правда".

Какие документы пытается уничтожить Сийярто?

По словам Аниты Орбан, 14 апреля и накануне из разных источников поступала информация о якобы уничтожении министром МИД Петером Сийярто санкционных документов в Министерстве внешней торговли и иностранных дел.

В то же время источники "Европейской правды" отметили, что 13 апреля, в день заявления Петера Мадьяра об уничтожении документов в МИД, оппозиция получила данные о присутствии в министерстве неизвестного россиянина – он сопровождал Сийярто. Сейчас цель его визита неизвестна, однако это связывают с возможной "очисткой" ведомства перед сменой пророссийского руководства.

Анита Орбан назвала такие действия действующего руководства министерства недопустимыми.

Это недопустимо. Мы настоятельно призываем министра Петера Сийярто и его коллег немедленно прекратить уничтожение любых документов. Кроме того, не следует удалять данные и документы ни с одной электронной системы учета. Тот, кто действует вопреки этому или просит о сотрудничестве в этом, совершает противоправные действия,

– заявила она.

Будущая министр МИД призвала работников министерства не бояться, подчеркнув, что за отказ выполнять незаконные указания им не будут угрожать негативные последствия. Она также обратилась к руководству МИД с просьбой воздержаться от кадровых решений относительно увольнений или командировок в переходный период.

Интересно! Президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной в комментарии 24 Каналу отметил, что Сийярто совершил государственную измену, когда фактически отчитывался главе МИД другой страны, поэтому сейчас министр пытается уничтожить документы, которые могут скомпрометировать его. Однако Лесной говорит, что в эру цифровых технологий доказательств будет достаточно обнародованных записей.

Что этому предшествовало?