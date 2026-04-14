Сийярто массово уничтожает санкционные документы: в МИД Венгрии приехал россиянин
Новоизбранное правительство Венгрии утверждает, что министр МИД Петер Сийярто снова уничтожает документы, связанные с санкциями ЕС. В то же время там отметили, что эти действия являются незаконными и недопустимыми.
Об этом пишет будущая глава МИД Венгрии Анита Орбан и информирует "Европейская правда".
Какие документы пытается уничтожить Сийярто?
По словам Аниты Орбан, 14 апреля и накануне из разных источников поступала информация о якобы уничтожении министром МИД Петером Сийярто санкционных документов в Министерстве внешней торговли и иностранных дел.
В то же время источники "Европейской правды" отметили, что 13 апреля, в день заявления Петера Мадьяра об уничтожении документов в МИД, оппозиция получила данные о присутствии в министерстве неизвестного россиянина – он сопровождал Сийярто. Сейчас цель его визита неизвестна, однако это связывают с возможной "очисткой" ведомства перед сменой пророссийского руководства.
Анита Орбан назвала такие действия действующего руководства министерства недопустимыми.
Это недопустимо. Мы настоятельно призываем министра Петера Сийярто и его коллег немедленно прекратить уничтожение любых документов. Кроме того, не следует удалять данные и документы ни с одной электронной системы учета. Тот, кто действует вопреки этому или просит о сотрудничестве в этом, совершает противоправные действия,
– заявила она.
Будущая министр МИД призвала работников министерства не бояться, подчеркнув, что за отказ выполнять незаконные указания им не будут угрожать негативные последствия. Она также обратилась к руководству МИД с просьбой воздержаться от кадровых решений относительно увольнений или командировок в переходный период.
Интересно! Президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной в комментарии 24 Каналу отметил, что Сийярто совершил государственную измену, когда фактически отчитывался главе МИД другой страны, поэтому сейчас министр пытается уничтожить документы, которые могут скомпрометировать его. Однако Лесной говорит, что в эру цифровых технологий доказательств будет достаточно обнародованных записей.
Что этому предшествовало?
После поражения пророссийского премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах в 2026 году министр Петер Сийярто исчез из публичного пространства. Он не проявлял активность в соцсетях более 16 часов и не появился во время публичного признания Орбаном поражения.
Впрочем, 13 апреля его заметили возле здания МИД. Новоизбранный премьер Мадьяр заявил, что тот уничтожает документы в шредере.
За несколько дней до проведения выборов в Венгрии СМИ опубликовали новые "пленки Сийярто" – разговора министра МИД с российским коллегой Сергеем Лавровым. Во время общения Сийярто обсуждал с Лавровым стратегию блокирования вступления Украины в ЕС, а также вопрос снятия санкций против России.