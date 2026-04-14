Об этом 24 Каналу рассказал президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной, который предположил, удастся ли Петеру Сийярто скрыть документы, которые могли бы скомпрометировать его. Также политолог раскрыл, где может впоследствии спрятаться и сам Сийярто.

Какова возможная дальнейшая судьба Сийярто?

"Сийярто сам подтвердил, что совершил государственную измену. Когда министр иностранных дел одного государства отчитывается главе МИД другого, это как минимум тянет на подозрение в таких действиях. Но это, вероятно, только верхушка айсберга", – заметил Лесной.

Обратите внимание! Во время избирательной гонки в Венгрии появилось немало компромата на верхушку венгерской власти. В частности была обнародована запись разговора министра иностранных дел Петера Сийярто с его российским коллегой Сергеем Лавровым. С их разговора стало известно, что главы МИД Венгрии и России обсуждали стратегию блокирования вступления Украины в ЕС и санкций против Москвы. Кроме того, венгерский чиновник обещал Лаврову предоставлять документы по переговорам, а также сообщал россиянина, что европейские лидеры выразили беспокойство относительно того, что встреча на Аляске состоялась без участия ЕС и Украины.

Однако сколько бы Сийярто не уничтожил документов, в нашу цифровую эру, по мнению политолога, те, кому нужно, уже собрали соответствующих доказательств больше, чем нужно. Потому что сливы о том, что он общался с Лавровым, и Сийярто это подтвердил, были написаны не на бумаге.

Допускаю, что он может сбежать в Москву, и в ближайшее время, вероятно, увидим Сийярто где-то в Ростове рядом с Януковичем,

– подчеркнул Олег Лесной.

Также он обратил внимание на то, что Сийярто не было рядом с Виктором Орбаном, когда тот с трибуны признал, что проиграл выборы Петеру Мадьяру. По словам политолога, это показательный момент.

Когда-то Сийярто прилетал на Запад Украины на вертолете, в темных очках, похож на агента 007. А сейчас носится в свитере по Министерству иностранных дел и уничтожает какие-то документы,

– отметил он.

Это, по мнению Лесного, яркий пример того, как сдуваются такие пузыри, когда теряют власть.

