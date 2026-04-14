Про це пише майбутня глава МЗС Угорщини Аніта Орбан та інформує "Європейська правда".

Які документи намагається знищити Сіярто?

За словами Орбан, 14 квітня та напередодні з різних джерел надходила інформація про нібито знищення міністром МЗС Петером Сіярто санкційних документів у Міністерстві зовнішньої торгівлі та закордонних справ.

Водночас джерела "Європейської правди" зауважили, що, 13 квітня, в день заяви Петера Мадяра про знищення документів в МЗС опозиція отримала дані про присутність у міністерстві невідомого росіянина – він супроводжував Сіярто. Наразі мета його візиту невідома, однак це пов'язують із можливим "очищенням" відомства перед зміною проросійського керівництва.

Аніта Орбан назвала такі дії чинного керівництва міністерства неприпустимими.

Це неприпустимо. Ми настійно закликаємо міністра Петера Сіярто та його колег негайно припинити знищення будь-яких документів. Крім того, не слід видаляти дані та документи з жодної електронної системи обліку. Той, хто діє всупереч цьому або просить про співпрацю в цьому, вчиняє протиправні дії,

– заявила вона.

Майбутня міністерка МЗС закликала працівників міністерства не боятись, наголосивши, що за відмову виконувати незаконні вказівки їм не загрожуватимуть негативні наслідки. Вона також звернулась до керівництва МЗС із проханням утриматись від кадрових рішень щодо звільнень чи відряджень у перехідний період.

Цікаво! Президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний у коментарі 24 Каналу зауважив, що Сіярто здійснив державну зраду, коли фактично звітував главі МЗС іншої країни, тож наразі міністр намагається знищити документи, які можуть скомпроментувати його. Однак, Лісний каже, що в еру цифрових технологій доказів буде достатньо оприлюднених записів.

Що цьому передувало?