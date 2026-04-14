Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью Radio France Internationale.
Это поражение для Виктора Орбана. Это также поражение для ряда его сторонников в реакционном интернационале, прежде всего для Владимира Путина, который теряет своего троянского коня в Европейском Союзе,
– отметил министр.
По словам Барро, в Париже ожидают, что новоизбранный премьер Петер Мадьяр восстановит принципы верховенства права и прекратит блокировать решения ЕС, включая финансирование для Украины и антироссийскими санкциями.
"Особенно это касается нашей поддержки Украины. Политика, которую он (Орбан – 24 Канал) проводил, была препятствием, которую он будет рад снять", – добавил глава МИД.
Важно! В комментарии 24 Канала экономист Иван Ус отметил, что будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр может изменить политику Будапешта в отношении Украины. Речь идет о потенциальном разблокировании кредита от ЕС в размере 90 миллиардов евро и уменьшение пророссийских настроений в блоке. В то же время экономист добавил, что на активную поддержку от нового правительства Венгрии надеяться не стоит. Также Ус охарактеризовал проигрыш Орбана как "очень большую "пощечину" по пророссийским настроениям" в Европе.
Что о поражении Орбана говорят другие его сторонники?
Вице-президент США Джей Ди Вэнс впервые прокомментировал поражение своего друга Виктора Орбана на выборах в Венгрии. По его словам, Орбан был важным партнером США, который отстаивал американские интересы в ЕС.
Вэнс добавил, что якобы несмотря на вероятность проигрыша Орбана все равно решил поддержать его во время избирательной компании. В то же время в США добавили, что будут работать с новым премьером Венгрии Петером Мадьяром.
Между тем президент Дональд Трамп после проигрыша Орбана заявил, что тот был его другом и хорошим человеком. Также он акцентировал на близкой для США теме – иммиграции. По словам американского лидера, Орбан справился с иммиграционной проблемой и не позволил людям нахлынуть и разрушить его страну.