Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью Radio France Internationale.

Почему от поражения на выборах в Венгрии проиграл Путин?

Поражение Виктора Орбана на выборах ударило и по его союзникам, прежде всего по российскому диктатору Путину.

Это поражение для Виктора Орбана. Это также поражение для ряда его сторонников в реакционном интернационале, прежде всего для Владимира Путина, который теряет своего троянского коня в Европейском Союзе,

– отметил министр.

По словам Барро, в Париже ожидают, что новоизбранный премьер Петер Мадьяр восстановит принципы верховенства права и прекратит блокировать решения ЕС, включая финансирование для Украины и антироссийскими санкциями.

"Особенно это касается нашей поддержки Украины. Политика, которую он (Орбан – 24 Канал) проводил, была препятствием, которую он будет рад снять", – добавил глава МИД.

Важно! В комментарии 24 Канала экономист Иван Ус отметил, что будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр может изменить политику Будапешта в отношении Украины. Речь идет о потенциальном разблокировании кредита от ЕС в размере 90 миллиардов евро и уменьшение пророссийских настроений в блоке. В то же время экономист добавил, что на активную поддержку от нового правительства Венгрии надеяться не стоит. Также Ус охарактеризовал проигрыш Орбана как "очень большую "пощечину" по пророссийским настроениям" в Европе.

