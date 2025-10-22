Не понравились угрозы посадить самолет с Путиным: глава МИД Венгрии поспорил с Сикорским
- Два европейских министра поспорили на просторах интернета.
- Сикорский посмеялся над Сийярто, которому не понравились угрозы посадить самолет с Путиным.
Между министрами иностранных дел Венгрии и Польши в сети возникла словесная перепалка. Так, Сикорский посмеялся над Сийярто, которому не понравились угрозы посадить самолет с диктатором Путиным.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Сийярто в X (ранее твитер) и на ответ Сикорского.
Что известно об обмене заявлениями Сийярто и Сикорского?
В соцсети Х глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал коллегу из Польши Радослава Сикорского за заявления о самолете Путина.
Началось с того, что Сиярто опубликовал ответ на публикацию телеканала "Вышеград 24", в котором процитировали заявление Сикорского о том, что Польша может задержать самолет Путина, если диктатор по дороге в Будапешт воспользуется польским воздушным пространством.
Сикорский отметил, что не может гарантировать того, что "независимый суд не обяжет польское правительство задержать самолет с Владимиром Путиным на борту".
"Говорит ли Радослав Сикорский о независимом суде, который по приказу Дональда Туска отказался выдать террориста, который взорвал газопровод "Северный поток-2"?" – прокомментировал сообщение Сийярто.
Реакции Сикорского долго ждать не пришлось. Министр отметил, что гордится решением польского суда, а также пожелал успехов командующему СБС, этническому венгру Роберту Бровди.
"Петр, я горжусь польским судом, который постановил, что саботаж против захватчика не является преступлением. Более того, я надеюсь, что вашему храброму соотечественнику, майору Мадьяру, наконец удастся вывести из строя нефтепровод, который питает военную машину Путина, и вы будете получать свою нефть через Хорватию", – написал Сикорский.
Встреча Трампа и Путина: основное
Напомним, что Дональд Трамп 16 октября провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним. По предварительным данным, местом встречи должен был быть – Будапешт.
Премьер-министр Венгрии положительно отреагировал на заявление Трампа, сказав, что гготов принять обоих президентов. Орбан также назвал запланированную встречу "отличной новостью для миролюбивых народов мира".
Представитель Кремля Дмитрий Песков 21 октября заявил, что нет точных дат для встречи Трампа и Путина.
В то же время журналист NBC News, со ссылкой на осведомленные источники, отметил, что планирование саммита Трампа и Путина в Будапеште пока приостановлено. По данным собеседников, на этом настаивал президент США.