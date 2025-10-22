Не понравились угрозы посадить самолет с Путиным: глава МИД Венгрии поспорил с Сикорским

Между министрами иностранных дел Венгрии и Польши в сети возникла словесная перепалка. Так, Сикорский посмеялся над Сийярто, которому не понравились угрозы посадить самолет с диктатором Путиным.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Сийярто в X (ранее твитер) и на ответ Сикорского.

Что известно об обмене заявлениями Сийярто и Сикорского?

В соцсети Х глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал коллегу из Польши Радослава Сикорского за заявления о самолете Путина.

Началось с того, что Сиярто опубликовал ответ на публикацию телеканала "Вышеград 24", в котором процитировали заявление Сикорского о том, что Польша может задержать самолет Путина, если диктатор по дороге в Будапешт воспользуется польским воздушным пространством.

Сикорский отметил, что не может гарантировать того, что "независимый суд не обяжет польское правительство задержать самолет с Владимиром Путиным на борту".

"Говорит ли Радослав Сикорский о независимом суде, который по приказу Дональда Туска отказался выдать террориста, который взорвал газопровод "Северный поток-2"?" – прокомментировал сообщение Сийярто.

Реакции Сикорского долго ждать не пришлось. Министр отметил, что гордится решением польского суда, а также пожелал успехов командующему СБС, этническому венгру Роберту Бровди.

"Петр, я горжусь польским судом, который постановил, что саботаж против захватчика не является преступлением. Более того, я надеюсь, что вашему храброму соотечественнику, майору Мадьяру, наконец удастся вывести из строя нефтепровод, который питает военную машину Путина, и вы будете получать свою нефть через Хорватию", – написал Сикорский.

