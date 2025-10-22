Не сподобались погрози посадити літак з Путіним: глава МЗС Угорщини посперечався з Сікорським

Між міністрами закордонних справ Угорщини та Польщі в мережі виникла словесна перепалка. Так, Сікорський поглузував з Сіярто, якому не сподобались погрози посадити літак з диктатором Путіним.

Що відомо про обмін заявами Сіярто і Сікорського?

В соцмережі Х глава МЗС Угорщини Петер Сіярто розкритикував колегу з Польщі Радослава Сікорського за заяви про літак Путіна.

Почалося з того, що Сіярто опублікував відповідь на публікацію телеканалу "Вишеград 24", в якому процитували заяву Сікорського про те, що Польща може затримати літак Путіна, якщо диктатор дорогою до Будапешта скористається польським повітряним простором.

Сікорський зазначив, що не може гарантувати того, що "незалежний суд не зобов'яже польський уряд затримати літак із Володимиром Путіним на борту".

"Чи говорить Радослав Сікорський про незалежний суд, який за наказом Дональда Туска відмовився видати терориста, який підірвав газопровід "Північний потік-2"?" – прокоментував допис Сіярто.

Реакції Сікорського довго чекати не довелося. Міністр зазначив, що пишається рішенням польського суду, а також побажав успіхів командувачу СБС, етнічному угорцю Роберту Бровді.

"Петре, я пишаюся польським судом, який постановив, що саботаж проти загарбника не є злочином. Ба більше, я сподіваюся, що вашому хороброму співвітчизнику, майору Мадяру, нарешті вдасться вивести з ладу нафтопровід, який живить військову машину Путіна, і ви отримуватимете свою нафту через Хорватію", – написав Сікорський.

