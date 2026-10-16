"Раненные ракетами Путина": Сикорский резко отреагировал на высказывания Трампа в адрес Зеленского

Публичный спор между президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами по поводу ответственности за последствия войны в Украине принял новый оборот. Глава польского МИДа Радослав Сикорский напомнил, откуда украинцам угрожает смертельная опасность.

Об этом Сикорский написал в социальной сети X в пятницу, 16 октября.

Как Сикорский ответил президенту США?

Глава МИД Польши подчеркнул, что украинцы получают ранения в результате российских атак.

Мы ценим заботу президента Трампа о жертвах войны, но в Польше мы считаем, что эти украинцы получили ранения от дронов, бомб и ракет, запущенных Владимиром Путиным,

– написал Сикорский.

Он подчеркнул, что именно решение российского диктатора вести захватническую войну и ежедневно проводить атаки на украинские города и линию фронта приводит к массовым жертвам и страданиям.

Что спровоцировало такой ответ главы МИД Польши?

Поводом для заявления Сикорского стало выступление американского лидера в эфире телеканала Newsmax. Там Трамп рассказал, что недавно смотрел интервью с молодой украинкой, которая якобы обвинила Владимира Зеленского в разрушении страны.

Президент Зеленский забрал у нас наших мужчин. У наших мужчин нет ни ног, ни рук. Наши мужчины во многих случаях находятся в психиатрических учреждениях или мертвы,

– пересказал Трамп слова женщины.

Также он добавил, что президент Владимир Зеленский – не тот человек, с которым Штатам стоит иметь дело. При этом Трамп считает, что с Зеленским иметь дело сложнее, чем с Путиным.

Напомним, ранее Радослав Сикорский призвал Дональда Трампа оказать давление на Россию, а не на Украину. Глава МИД Польши подчеркнул, что для прекращения войны нужно оказывать давление на агрессора, а не на жертву.