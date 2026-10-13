Об этом он заявил в интервью Bloomberg Television в кулуарах Варшавского форума по безопасности в понедельник, 12 октября.

Что сказал Сикорский

Польский министр подчеркнул, что давление нужно оказывать отнюдь не на жертву.

Мы ценим участие президента Трампа в попытках положить конец российско-украинской войне. Но в Польше мы убеждены: это даст результаты, если оказывать давление на агрессора, а не на жертву,

– подчеркнул Сикорский.

В эти выходные Трамп призвал Украину прекратить авиаудары по нефтеперерабатывающим заводам в России, заявив, что обе стороны якобы согласились на "энергетическое перемирие". В свою очередь президент Владимир Зеленский отметил, что Москва не соблюдает эту договоренность, продолжая атаковать инфраструктуру его страны.

Также со стороны США последовало ослабление санкций против России и заключение соглашения о дизельном топливе.

В свою очередь, ЕС усилил давление на Москву, согласившись в понедельник ввести новый пакет санкций, затрагивающий более 1600 физических и юридических лиц.

"Считаю, что это правильный ответ на неуступчивость Владимира Путина", – сказал Сикорский, назвав этот пакет санкций "самым жестким на сегодняшний день".

Договоренность Трампа с Россией вызвала реакцию Зеленского, который назвал ее "слабой", что, в свою очередь, побудило президента США заявить, что украинскому президенту стоит подумать об уходе со своего поста. Этот спор напомнил об их личной дискуссии в Овальном кабинете в феврале 2025 года, которая на некоторое время привела к прекращению обмена разведывательными данными между США и Киевом.

Сикорский отверг опасения, что конфликт может выйти из-под контроля. По словам министра, эти два лидера, которых он назвал "мировыми знаменитостями", уладят разногласия, как делали это и раньше.

Оба лидера учитывают внутреннюю политику, но главная истина заключается в том, что агрессором является именно Россия. Именно Россия вторглась в Украину, и именно Россия представляет угрозу для Запада и мира во всем мире,

– отметил польский министр.

К слову, американские источники Reuters сообщили, что представители Трампа Виткофф и Кушнер во время встречи в Майами заявили украинской стороне, что Путин не готов договариваться о прекращении войны, а объявлен договоренность по поводу топлива может помочь возобновить трехсторонние переговоры.

В то же время американские эксперты, комментируя дизельное соглашение с Россией, отмечают, что оно вряд ли существенно снизит цены в США. Объем топлива, который поступит на рынок благодаря этой договоренности, меньше суточной потребности лишь одного транспортного сектора США. Да и в высоких ценах на топливо виновата война в Иране, а не удары Украины по НПЗ России.

Кроме того, ранее Сикорский сообщил, что в Москве зафиксировали дефицит топлива, поскольку Украина вывела из строя значительную часть российских нефтеперерабатывающих мощностей. Это поставит под вопрос способность России экспортировать нефтепродукты в США.