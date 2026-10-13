Об этом агентству Reuters сообщили три человека, знакомые с ходом встречи.

Зачем США нужно дизельное соглашение с Россией

США сообщили Украине, что соглашение о дизельном топливе может помочь "смягчить" позицию Москвы, в частности потому, что оно дает России сигнал о том, что Трамп готов к сотрудничеству.

Это соглашение, согласно которому Россия будет поставлять более 2,25 миллиона баррелей дизельного топлива на рынки США и мира, вызвало негативную реакцию даже среди американских законодателей. Они утверждают, что она обеспечит Москву средствами для ведения войны, не заставляя Путина идти на уступки ради завершения конфликта.

В понедельник, 12 октября, Трамп публично защитил соглашение, назвав его "правильным выбором для американского народа". Он заявил, что эта договоренность снизит цены на энергоносители в США.

Трамп также хочет, чтобы Украина прекратила наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Кушнер заявил, что Белый дом уже неоднократно обращался с такой просьбой.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Американский президент утверждает, что атаки Украины приводят к росту мировых цен на топливо, однако большинство экспертов считают главной причиной этого войну в Иране.

Некоторые эксперты также отмечают, что соглашение вряд ли существенно снизит цены в США. Объем топлива, который поступит на рынок благодаря этой договоренности, меньше суточной потребности лишь одного транспортного сектора США.

Идея заключалась в том, что США могли бы обратиться к России со словами: "Видите, украинцы перестали наносить удары, и мы предложили вам это соглашение. Теперь ваша очередь что-то сделать",

– отметил один из собеседников.

Источники издания добавили, что украинские чиновники, присутствовавшие на встрече, скептически отнеслись к подходу США, увидев в нем попытку задобрить Россию с помощью бизнес-сделок.

В то же время уже утверждается, что американская сторона не угрожала прекратить поддержку Украины в случае отказа Украины прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Хотя, по данным других западных СМИ, представители США звонили Драпатому и Палису с предупреждениями.

К слову, глава МИД Андрей Сибига обратил внимание на то, что в США предстоят промежуточные выборы в Конгресс. Он считает, что внутриполитическая ситуация в США может влиять на публичные заявления, звучащие со стороны США.