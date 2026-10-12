Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Что будет с переговорами с США
Андрей Сибига отметил, что, несмотря на стремление Украины как можно скорее закончить войну, Россия не демонстрирует такого же стремления.
Министр рассказал, что провел ряд телефонных бесед с европейскими коллегами. Он поблагодарил государства, которые четко выразили поддержку Украине.
Мы – страна, находящаяся в состоянии войны, мы защищаемся и отстаиваем свое право на жизнь. Эта неделя станет неделей активной работы с европейскими партнерами для усиления давления на Россию,
– отметил Сибига.
Он также призвал не спешить с выводами относительно отношений с США.
По словам министра, после предыдущего обострения в 2015 году сдержанная позиция Украины, президента Зеленского и украинской дипломатии помогла вернуть отношения в конструктивное русло. По его мнению, на этот раз этот подход снова сработает.
В то же время Сибига акцентировал внимание на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс США. Он считает, что внутриполитическая ситуация в Штатах может влиять на публичные заявления, звучащие со стороны американской стороны.
Мы сохраняем хладнокровие и продолжаем работать над главным: укреплением позиций Украины и достижением мира,
– подытожил дипломат.
К слову, Сибига также отметил, что прорыв в мирных переговорах и достижение качественно новой динамики завершения войны возможны только при условии прямой встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Украина к этому готова.