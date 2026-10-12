Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Что будет с переговорами с США

Андрей Сибига отметил, что, несмотря на стремление Украины как можно скорее закончить войну, Россия не демонстрирует такого же стремления.

Министр рассказал, что провел ряд телефонных бесед с европейскими коллегами. Он поблагодарил государства, которые четко выразили поддержку Украине.

Мы – страна, находящаяся в состоянии войны, мы защищаемся и отстаиваем свое право на жизнь. Эта неделя станет неделей активной работы с европейскими партнерами для усиления давления на Россию,

– отметил Сибига.

Он также призвал не спешить с выводами относительно отношений с США.

По словам министра, после предыдущего обострения в 2015 году сдержанная позиция Украины, президента Зеленского и украинской дипломатии помогла вернуть отношения в конструктивное русло. По его мнению, на этот раз этот подход снова сработает.

В то же время Сибига акцентировал внимание на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс США. Он считает, что внутриполитическая ситуация в Штатах может влиять на публичные заявления, звучащие со стороны американской стороны.

Мы сохраняем хладнокровие и продолжаем работать над главным: укреплением позиций Украины и достижением мира,

– подытожил дипломат.

К слову, Сибига также отметил, что прорыв в мирных переговорах и достижение качественно новой динамики завершения войны возможны только при условии прямой встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Украина к этому готова.