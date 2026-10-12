Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Що буде з переговорами зі США

Андрій Сибіга зауважив, що попри намагання України якнайшвидше закінчити війну, Росія не демонструє того ж.

Міністр розповів, що мав низку телефонних розмов із європейськими колегами. Він подякував державам, які чітко висловили підтримку Україні.

Ми – країна у війні, ми захищаємося і відстоюємо своє право на життя. Цей тиждень стане тижнем активної роботи з європейськими партнерами для підвищення тиску на Росію,

– зазначив Сибіга.

Він також закликав не поспішати з висновками щодо відносин зі США.

За словами міністра, після попереднього загострення у 2025 році стримана позиція України, президента Зеленського та української дипломатії допомогла повернути відносини у конструктивне русло. На його думку, цього разу цей підхід знову спрацює.

Водночас Сибіга акцентував на майбутніх проміжних виборах до Конгресу США. Він вважає, що внутрішньополітична ситуація у Штатах може впливати на публічні заяви, які лунають від американської сторони.

Ми зберігаємо голову холодною і продовжуємо працювати над головним: посиленням позицій України та досягненням миру,

– підсумував дипломат.

До слова, Сибіга також зазначив, що прорив у мирних переговорах та досягнення якісно нової динаміки завершення війни можливі лише за умови прямої зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним. Україна до цього готова.