В интервью изданию РБК-Украина глава украинской дипломатии рассказал, что украинская сторона постоянно подтверждает готовность к трехсторонней встрече с участием США и стремится использовать каждую возможность для приближения мира. По его словам, Киев подготовил ряд конкретных предложений, которые могут быть обнародованы по итогам переговоров на высшем уровне.

Что рассказал Сибига о переговорном процессе

Украина будет использовать каждую, даже самую незначительную возможность для приближения мира, но наиболее эффективной и правильной на данный момент была бы встреча Путина с Зеленским.

Будь то вместе с Трампом или при посредничестве президента Эрдогана. Мы даем понять, что готовы к этому. И у нас есть что показать в качестве результата этой встречи. Как минимум перемирие, обмен военнопленными, возвращение детей,

– подчеркнул Сибига.

Несмотря на отсутствие готовности к такой встрече со стороны России, Украина продолжает работать с партнерами ради заключения частичного перемирия.

"Мы видим последствия ограничения Россией свободы судоходства в Черном море. Мы видим обеспокоенность партнеров, прежде всего из стран Глобального Юга. Они понимают последствия для своих экономик, прежде всего в контексте глобальной продовольственной безопасности, где Украина играет одну из ключевых ролей – роль глобального гаранта продовольственной безопасности", – отметил министр.

Встреча Зеленского и Путина могла бы закрепить состояние договоренностей, хотя Сибига убежден, что оно может быть предварительно достигнуто и на более низком уровне, в частности на уровне переговорных групп.

Но когда встречаются команды на более низком уровне, очень часто они возвращаются к обсуждению одного и того же вопроса уже по несколько раз.

Поэтому я и говорю, что именно президент способен поставить точку в самых сложных вопросах,

– подчеркнул Сибига, отметив важность встречи Зеленского и Путина.

Он добавил, что "дух Анкориджа" умер и формула "3 плюс 2" не работает. Украина же четко продолжает занимать позицию – "ничего об Украине без Украины".

"Ни одна формула, ущемляющая территориальную целостность и суверенитет, не будет принята Украиной, нашим народом и президентом Украины. Поэтому так, должны быть новые идеи, исходящие из этих геополитических реалий", – добавил глава МИД.

Он рассказал, что делегация США после поездок в Москву и Киев озвучила определенные идеи для проработки и обсуждения, чтобы вновь выйти на определенный этап переговоров.

Напомним, что тем временем Россия в очередной раз заявила, что не пойдет на временное перемирие. В частности, глава МИД России Сергей Лавров цинично заявил, что Украина не заслуживает этого, поскольку Европа получит возможность "накачать" ее новым вооружением для продолжения террористической войны против российского народа.

Представитель страны-террористки также пригрозил дальнейшим ведением боевых действий до достижения первоначальных целей вторжения.