Представитель США сообщил, что американские переговорщики подчеркнули украинской стороне: Соединенные Штаты являются надежным партнером, предоставляющим боеприпасы и разведданные, поэтому Украине не следует предпринимать действий, наносящих ущерб американским потребителям. Об этом CNN и The Kyiv Independent сообщили европейские и украинские чиновники.

Кому из украинских чиновников звонили американцы

Предупреждения от Госдепартамента и Пентагона были направлены в течение выходных украинским и европейским чиновникам.

Двое украинских чиновников сообщили, что их американские коллеги четко дали понять: Вашингтон возложит на Киев ответственность, если российская энергетическая инфраструктура подвергнется ударам во время недавно объявленного режима прекращения огня.

Они звонили всем высшим военным чиновникам с угрозами. Они говорят всем, что прекратят как обмен разведывательными данными, так и программу PURL,

– сообщил украинский источник.

В то же время несколько высокопоставленных украинских чиновников сообщили, что Киев не был заранее проинформирован о объявлении Трампом перемирия 11 октября. Именно после этого заявления на Украину, как сообщается, начали оказывать давление, требуя соблюдать режим прекращения огня и воздерживаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

По данным The Kyiv Independent, звонки от американской стороны получили заместитель главы Офиса президента Павел Палиса, отвечающий за военные вопросы, и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый.

Палиса подтвердил изданию Financial Times, что получал угрозы от администрации Трампа.

Напомним, что тем временем Россия и сама отказалась идти о временном перемирии. Глава МИД России Сергей Лавров цинично заявил, что Украина не заслуживает этого, поскольку Европа получит возможность "накачать новыми вооружениями для продолжения террористической войны против российского народа".

А что касается прекращения ударов по НПЗ, то в Украине был лишь один такой объект. Он был сильно поврежден российскими ударами еще ранее. Между тем в России есть десятки нефтеперерабатывающих заводов.