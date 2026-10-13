Про це агентству Reuters повідомили троє осіб, обізнаних із перебігом зустрічі.

Навіщо США дизельна угода з Росією

США повідомили Україні, що угода щодо дизельного пального може допомогти "пом'якшити" позицію Москви, зокрема й тому, що вона дає сигнал Росії, що Трамп готовий до співпраці.

Ця угода, згідно з якою Росія постачатиме понад 2,25 мільйона барелів дизельного пального на ринки США та світу, викликала негативну реакцію навіть серед американських законодавців. Вони стверджують, що вона забезпечить Москву коштами для ведення війни, не змушуючи Путіна йти на поступки задля завершення конфлікту.

У понеділок, 12 жовтня, Трамп публічно захистив угоду, назвавши її "правильним вибором для американського народу". Він заявив, що ця домовленість знизить ціни на енергоносії в США.

Трамп також хоче, щоб Україна припинила завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах. Кушнер заявив, що Білий дім вже неодноразово звертався з таким проханням.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Американський президент стверджує, що атаки України призводять до зростання світових цін на пальне, однак більшість експертів вважають головною причиною цього війну в Ірані.

Деякі експерти також зазначають, що угода навряд чи суттєво знизить ціни в США. Обсяг пального, що надійде на ринок завдяки цій домовленості, менший за добову потребу лише одного транспортного сектору США.

Ідея полягала в тому, що США могли б звернутися до Росії зі словами: "Бачите, українці припинили завдавати ударів, і ми запропонували вам цю угоду. Тепер ваша черга щось зробити",

– зазначив один зі співрозмовників.

Джерела видання додали, що українські посадовці, присутні на зустрічі, поставилися скептично до підходу США, вбачаючи в ньому спробу задобрити Росію за допомогою бізнес-угод.

Водночас уже стверджується, що американська сторона не погрожувала припинити підтримку України в разі відмови України припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Хоча, за даними інших західних ЗМІ, представники США дзвонили із попередженнями Драпатому й Палісі.

До слова, глава МЗС Андрій Сибіга звернув увагу, що США очікують проміжні вибори до Конгресу. Він вважає, що внутрішньополітична ситуація у Штатах може впливати на публічні заяви, які лунають від американської сторони.