Про це Сікорський написав у соцмережі X у п'ятницю, 16 жовтня.

Як Сікорський відповів президенту США?

Глава МЗС Польщі наголосив, що українці зазнають поранень унаслідок російських атак.

Ми цінуємо турботу президента Трампа про жертв війни, але в Польщі ми вважаємо, що ці українці отримали поранення від дронів, бомб і ракет, запущених Володимиром Путіним,

– написав Сікорський.

Він акцентував, що саме рішення російського диктатора вести загарбницьку війну та щоденно атакувати українські міста й лінію фронту призводить до масових жертв і страждань.

Що спровокувало таку відповідь глави МЗС Польщі?

Приводом для заяви Сікорського став виступ американського лідера в ефірі телеканалу Newsmax: Трамп розповів, що нещодавно дивився інтерв'ю з молодою українкою, яка нібито звинуватила Володимира Зеленського в руйнуванні країни.

Президент Зеленський забрав у нас наших чоловіків. У наших чоловіків немає ні ніг, ні рук. Наші чоловіки в багатьох випадках перебувають у психіатричних закладах або мертві,

– переповів Трамп слова жінки.

Також він додав, що президент Володимир Зеленський не та людина, з якою Штатам варто мати справу. При цьому Трамп вважає, що із Зеленським мати справу складніше, ніж із Путіним.

Нагадаємо, раніше Радослав Сікорський закликав Дональда Трампа тиснути на Росію, а не на Україну. Глава МЗС Польщі наголосив, що для припинення війни потрібно впливати на агресора, а не на жертву.