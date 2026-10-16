Про це Сікорський написав у соцмережі X у п'ятницю, 16 жовтня.
Як Сікорський відповів президенту США?
Глава МЗС Польщі наголосив, що українці зазнають поранень унаслідок російських атак.
Ми цінуємо турботу президента Трампа про жертв війни, але в Польщі ми вважаємо, що ці українці отримали поранення від дронів, бомб і ракет, запущених Володимиром Путіним,
– написав Сікорський.
Він акцентував, що саме рішення російського диктатора вести загарбницьку війну та щоденно атакувати українські міста й лінію фронту призводить до масових жертв і страждань.
Що спровокувало таку відповідь глави МЗС Польщі?
Приводом для заяви Сікорського став виступ американського лідера в ефірі телеканалу Newsmax: Трамп розповів, що нещодавно дивився інтерв'ю з молодою українкою, яка нібито звинуватила Володимира Зеленського в руйнуванні країни.
Президент Зеленський забрав у нас наших чоловіків. У наших чоловіків немає ні ніг, ні рук. Наші чоловіки в багатьох випадках перебувають у психіатричних закладах або мертві,
– переповів Трамп слова жінки.
Також він додав, що президент Володимир Зеленський не та людина, з якою Штатам варто мати справу. При цьому Трамп вважає, що із Зеленським мати справу складніше, ніж із Путіним.
Нагадаємо, раніше Радослав Сікорський закликав Дональда Трампа тиснути на Росію, а не на Україну. Глава МЗС Польщі наголосив, що для припинення війни потрібно впливати на агресора, а не на жертву.