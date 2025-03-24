Европа должна готовиться к следующей агрессии России до 2030 года, – Сикорский
- Россия не может начать новое вторжение из-за вовлеченности ресурсов в войну в Украине.
- Европейские страны должны подготовиться к возможной агрессии России до 2030 года.
- Сикорский отметил, что Россия не сможет победить Украину, но европейские партнеры должны продумать все варианты.
Глава польского МИД Радослав Сикорский считает, что сейчас Россия не может начать еще одно вторжение. Это связано с тем, что ее ресурсы вовлечены в войну в Украине.
Однако, европейским странам стоит подготовиться к российской агрессии до 2030 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского в эфире TOK FM.
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Что заявил Сикорский о российской агрессии
Сикорский отметил, что Россия не сможет победить Украину. Именно поэтому она и не будет пытаться напасть на другие страны. Однако европейским партнерам нужно продумать все варианты.
Россия пока не в состоянии победить саму Украину, поэтому она не будет готова к более широкому наступлению сразу. Но если бы Украина была вынуждена капитулировать, если бы, например, Россия завладела промышленными и человеческими ресурсами Украины, украинской армией – самой большой армией на нашей стороне в Европе – тогда этот расчет изменился бы,
– заявил Сикорский.
Он также выразил надежду, что переговоры, которые происходят в Саудовской Аравии, сделают возможным перемирие и приведут к миру в будущем.
Добавим, что ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что Россия готовит наступление на страны Балтии. По его мнению, для этого стране-агрессору понадобится 4 – 6 лет.
Он добавил, что европейские лидеры недооценивают угрозу со стороны Кремля и отметил, что Россия использует дезинформацию, чтобы убедить Европу в отсутствии агрессивных намерений.