Симион набросился на посла в США, который критиковал его заявления об остановке безвиза

Между кандидатом в президенты Румынии Джордже Симионом и послом страны в США Андреем Мурару возник словесный конфликт. Симион якобы злорадствовал над отменой безвиза с США, из-за чего представитель Румынии жестоко его раскритиковал.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Digi24.

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Конфликт между румынскими чиновниками

10 мая Джордже Симион насмехался над решением США об отмене безвиза с Румынией. Таким образом он хотел "уколоть" политических оппонентов перед вторым туром президентских выборов.

По словам Симиона, Соединенные Штаты таким образом дали "четкий сигнал, что Румыния сейчас не является демократической страной, которая может иметь безвизовый режим".

Такое пренебрежительное заявление вызвало критику со стороны посла Румынии в США Андрея Мурару.

Радость господина Симиона по поводу этого решения указывает на нескрываемое пренебрежение к национальным интересам Румынии и прав румынских граждан,

– сказал посол.

Мурару добавил, что обвинения кандидата в президенты является безосновательно и безответственно.

Тогда Джордже Симион заявил, что Мурару "перешел черту" и якобы вмешался в избирательную кампанию. Из-за чего теперь посол должен "уйти в отставку".

Это позор, что госслужащий, который получает заработную плату из бюджета, превратился в агента политической агитации против кандидата в президенты,

– отметил Симион.

Кандидат добавил, что Мурару почему-то не отстаивал интересы Румынии, когда к стране "пренебрежительно относилась" администрация Байдена.

Стоит отметить! В начале мая Министерство внутренней безопасности США объявило, что Румыния будет исключена из программы безвизового въезда, куда ее добавили во время правления администрации Джо Байдена.