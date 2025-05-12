Про це пише 24 Канал з посиланням на Digi24.

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Конфлікт між румунськими посадовцями

10 травня Джордже Сіміон насміхався над рішення США про скасування безвізу з Румунією. Таким чином він хотів "вколоти" політичних опонентів перед другим туром президентських виборів.

За словами Сіміона, Сполучені Штати таким чином дали "чіткий сигнал, що Румунія зараз не є демократичною країною, яка може мати безвізовий режим".

Така зневажлива заява викликала критику з боку посла Румунії у США Андрея Мурару.

Радість пана Сіміона з приводу цього рішення вказує на неприховану зневагу до національних інтересів Румунії та прав румунських громадян,

– сказав посол.

Мурару додав, що звинувачення кандидата в президенти є безпідставно та безвідповідально.

Тоді Джордже Сіміон заявив, що Мурару "перейшов межу" та нібито втрутився у виборчу кампанію. Через що тепер посол має "піти у відставку".

Це ганьба, що держслужбовець, який отримує заробітну плату з бюджету, перетворився на агента політичної агітації проти кандидата у президенти,

– зазначив Сіміон.

Кандидат додав, що Мурару чомусь не відстоював інтереси Румунії, коли до країни "зневажливо ставилася" адміністрація Байдена.

Варто зазначити! На початку травня Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило, що Румунію буде виключено з програми безвізового вʼїзду, куди її додали під час правління адміністрації Джо Байдена.