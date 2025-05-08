Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Джордже Сіміона для Politico.
До теми "Допомога зброєю невигідна": переможець першого туру виборів у Румунії зробив заяву про війну
Що сказав Сіміон про допомогу Україні зброєю
Сіміон заявив, що виступає проти надсилання Україні додаткової військової допомоги, оскільки "з питань оборони я консультуватимуся з американською стороною".
Попри те, що ультраправий політик засуджує агресію Росії проти України, він зазначив, що критично ставиться до нашої держави та звернув увагу на проблеми в українсько-румунських відносинах.
У нас є свої проблеми з українцями, тому що вони багато в чому поводяться як росіяни,
– сказав лідер AUR.
Як приклад, він навів "неповагу України до прав румунської меншини".
"Тож перше, що я маю зробити, це розв'язати ці проблеми з українською стороною, бо ми, як румуни, зробили великий внесок у перемогу (українців у війні – 24 Канал)", – зауважив Джордже Сіміон.
Політик додав, що якщо він виграє посаду президента у другому турі 18 травня та потрапить до засідань Європейської Ради в Брюсселі, він спонукатиме інших лідерів блоку керуватися оборонною політикою Білого дому щодо України та НАТО.
Я займу ту саму позицію та підтримуватиму будь-які дії адміністрації Трампа, тому що вони є лідерами НАТО, і з погляду безпеки та оборони американці нас не розчарували,
– сказав Сіміон.
Цікаво, що у листопаді 2024 року стало відомо, що Сіміону заборонили в’їзд до України за системну антиукраїнську діяльність.
До слова, Джордже Сіміон став лідером у першому турі виборів у президенти Румунії. Він набрав 40,96% голосів.