Про це він сказав у коментарі виданню DW Україна, пише 24 Канал.

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Джордже Сіміон зробив заяву про війну

За словами румунського політика, потрібно досягти припинення вогню, як того хоче адміністрація Трампа. Зазначимо, що політик виступав проти допомоги Україні. Своє рішення пояснив тим, мовляв, допомога зброєю "невигідна Німеччині, Франції, Румунії, Польщі".

Ми сказали, що сприятимемо миру, і ми бачимо єдине розв'язання в деескалації цього конфлікту. Допомога зброєю обом сторонам невигідна Німеччині, Франції, Румунії, Польщі. Ми дуже постраждали від цієї війни, і нам потрібен мир, як того хоче адміністрація Трампа,

– пояснив кандидат у президенти Румунії.

За словами політика, потрібно "зупинити цю війну", щоб "зупинити будь-які жертви серед цивільного населення".

"Ми повинні зупинити цю війну. Ми повинні зупинити будь-які жертви серед цивільного населення, і саме тому ми повинні досягти припинення вогню. І ми повинні молитися і сподіватися, щоб мирні переговори Дональда Трампа спрацювали", – додав Джордже Сіміон.