Об этом он сказал в комментарии изданию DW Украина, пишет 24 Канал.

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Джордже Симион сделал заявление о войне

По словам румынского политика, нужно достичь прекращения огня, как того хочет администрация Трампа. Отметим, что политик выступал против помощи Украине. Свое решение объяснил тем, мол, помощь оружием "невыгодна Германии, Франции, Румынии, Польше".

Мы сказали, что будем способствовать миру, и мы видим единственное решение в деэскалации этого конфликта. Помощь оружием обеим сторонам невыгодна Германии, Франции, Румынии, Польше. Мы очень пострадали от этой войны, и нам нужен мир, как того хочет администрация Трампа,

– объяснил кандидат в президенты Румынии.

По словам политика, нужно "остановить эту войну", чтобы "остановить любые жертвы среди гражданского населения".

"Мы должны остановить эту войну. Мы должны остановить любые жертвы среди гражданского населения, и именно поэтому мы должны достичь прекращения огня. И мы должны молиться и надеяться, чтобы мирные переговоры Дональда Трампа сработали", – добавил Джордже Симион.