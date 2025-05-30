Маск явился на брифинг Трампа с синяком под глазом

Во время совместного выступления с президентом США Дональдом Трампом Илон Маск привлек внимание не только своими заявлениями, но и внешним видом. Зрители заметили у него синяк под глазом.

Этот факт сразу же вызвал волну обсуждений в соцсетях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир FoxNews.

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Илон Маск появился на брифинг с синяком под глазом

Сам Маск объяснил, что получил повреждения во время игры со своим пятилетним сыном. По словам миллиардера, это была "шутка", которая завершилась неожиданной травмой.

Кроме гематомы, внимание привлекла и футболка Маска с логотипом фильма "Крестный отец". Образ миллиардера вызвал волну обсуждений в соцсетях.

Илон Маск появился на брифинг Трампа с синяком под глазом: смотрите видео

Тем временем завершается короткий, но громкий период пребывания Маска на посту руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE), созданного во время администрации Трампа. Он решил отойти от политики из-за разочарования в тяжести достижения результатов и личных потерь.