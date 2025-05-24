Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Washington Post. Издание пишет, что информацию ему предоставили люди, которые ознакомлены с мыслями Илона Маска.

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Маск завершает политическую карьеру

Должность в администрации президента Илон Маск получил с приходом к власти Дональда Трампа. Однако журналисты пишут, что его политические ожидания не оправдались и он решил инвестировать в эту сферу меньше. Миллиардер ранее говорил, что "сделал достаточно", говоря о вкладе в политику США.

Однако, вероятно, Маск почувствовал, что имеет трудности в достижении результатов. В прошлом году он определил, какие личные и финансовые риски может иметь из-за поддержки Дональда Трампа. В частности, он волновался, что его клиенты, которые не поддерживают новоизбранного президента США, откажутся от товаров.

Несмотря на это, Илон Маск все равно поддержал "философские" идеалы Трампа по иммиграции и преступности и гарантии базовых прав человека: свободы слова, религии, прессы, собраний и обращений. Однако личные издержки и трудности с достижением результатов все же появились. Увлечение Маска политикой сошло на нет.

Возможно, что миллиардер не желает продолжать политическую карьеру и из-за того, что его деятельность воспринимают негативно. Так, люди протестовали из-за его действий во главе Департамента эффективности правительства (DOGE). Митинги проводились на зарядных станциях и дилерских центрах Tesla по всему миру. Происходил даже вандализм, протестующие бросали коктейли Молотова и стреляли. В связи с этим Илон Маск начал волноваться за свою безопасность и спокойствие семьи. Также после начала политической карьеры Маска компания Tesla имела значительное падение доходов в первом квартале 2025 года.

Миллиардер также хочет возобновить активное участие в руководстве своих компаний – Tesla и SpaceX. Там он имеет большие планы.

К слову, Илон Маск потратил около 300 миллионов долларов на поддержку президентской кампании Дональда Трампа. Он стал едва ли не крупнейшим донором, а также обещал республиканцам поддержку на промежуточных выборах в Сенат в 2026 году.