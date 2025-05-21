Бизнес Маска достаточно сильно пострадал за время его политической кампании. Как рассказал 24 Каналу главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, это было ожидаемо.

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Почему Маск исчез с политической арены

Похожая судьба может ждать и других чиновников из администрации Трампа. Пока замечаний не было только по работе госсекретаря США Марко Рубио. Даже в глазах демократов он имеет имидж профессионала, очень хорошего технократа.

Зато другие представители команды Трампа не воспринимаются как мощные политические игроки, которые имеют опыт, государственное мышление, рациональные подходы в решении вопросов. Поэтому сейчас мы видим, что люди, которые пришли на первой волне после президентства Трампа – понемногу теряют свое влияние.

В первые 100 дней Илон Маск делал очень много заявлений, он вмешивался не только во внутренние, но и внешние дела, встречался с отдельными политиками. Это раздражало международное сообщество, которое давило на администрацию Дональда Трампа, потому что все чаще звучали вопросы – кто все-таки главный в США?,

– отметил Иван Ус.

Уже в мае 2025 года Маск начал отходить от политической деятельности. Он был с Трампом во время визита в Саудовскую Аравию, сидел рядом с принцем, но его почти не упоминали.

Повторит ли его судьбу Уиткофф

У Маска действительно были конфликты с крупнейшими сторонниками Трампа в американской политике. Причина, в том, что они выступают за повышение тарифов, а Маск имеет производство в Китае и в других странах. Итак, пошлины, которые хотели ввести в США, были для него невыгодными.

Однако, пока рано говорить, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф может повторить судьбу бизнесмена. Он имеет доверие президента США, но многие обозреватели пишут, что он является хорошим "продавцом квадратных метров в Манхэттене", но вряд ли его место в политике. Те решения, которые он принимает не слишком положительно влияют на США.

Становится понятно, что Трампу стоит обновить свою команду, убрать из нее одиозных людей, которые имеют имидж не лучших профессионалов и начать искать политиков, похожих на Марко Рубио. Тогда есть шансы выиграть выборы.

К слову, госсекретарь США объяснил, почему страна не вводит жесткие санкции против России. По словам Марко Рубио, причина в том, что тогда Россия может отказаться от переговоров. Но если станет понятно, что Путин не готов договариваться, тогда Америка не исключает усиления ограничений.