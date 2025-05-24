Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Washington Post. Видання пише, що інформацію йому надали люди, які ознайомлені з думками Ілона Маска.

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Маск завершує політичну кар'єру

Посаду в адміністрації президента Ілон Маск отримав з приходом до влади Дональда Трампа. Однак журналісти пишуть, що його політичні очікування не справдилися й він вирішив інвестувати в цю сферу менше. Мільярдер раніше говорив, що "зробив достатньо", говорячи про вклад у політику США.

Однак, імовірно, Маск відчув, що має труднощі в досягненні результатів. Торік він визначив, які особисті та фінансові ризики може мати через підтримку Дональда Трампа. Зокрема, він хвилювався, що його клієнти, які не підтримують новообраного президента США, відмовляться від товарів.

Попри це, Ілон Маск все одно підтримав "філософські" ідеали Трампа щодо імміграції та злочинності й гарантії базових прав людини: свободи слова, релігії, преси, зібрань та звернень. Однак особисті витрати та труднощі з досягненням результатів усе ж з'явилися. Захоплення Маска політикою зійшло нанівець.

Можливо, що мільярдер не бажає продовжувати політичну кар'єру й через те, що його діяльність сприймають негативно. Так, люди протестували через його дії на чолі Департаменту ефективності уряду (DOGE). Мітинги проводилися на зарядних станціях і дилерських центрах Tesla у всьому світі. Відбувався навіть вандалізм, протестувальники кидали коктейлі Молотова та стріляли. У зв'язку з цим Ілон Маск почав хвилюватися за свою безпеку та спокій родини. Також після початку політичної кар'єри Маска компанія Tesla мала значне падіння прибутків у першому кварталі 2025 року.

Мільярдер також хоче відновити активну участь у керівництві своїх компаній – Tesla і SpaceX. Там він має великі плани.

До слова, Ілон Маск витратив близько 300 мільйонів доларів на підтримку президентської кампанії Дональда Трампа. Він став чи не найбільшим донором, а також обіцяв республіканцям підтримку на проміжних виборах до Сенату у 2026 році.