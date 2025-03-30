В Сирии создали новое правительство без премьера после свержения режима Асада

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа избрал и официально представил новое правительство, назвав новый кабинет министров "новым правительством созидания и перемен". Он должен стабилизировать страну после многолетней войны.

Правительство приняло присягу почти через четыре месяца после свержения Башара Асада. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AlHadath и Associated Press.

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Что известно о новом правительстве Сирии

Вышеупомянутое правительство приняло присягу и очертило первоочередные задачи. По словам президента, главными задачами сейчас станут борьба с коррупцией, развитие и развитие национальной армии и укрепление экономики.

Согласно временной конституции, принятой после свержения режима Асада, функции главы правительства будет выполнять генеральный секретарь правительства. Это Мохаммед аль-Башир, который также занимает должность министра энергетики.

Министр иностранных дел Асаад аш-Шайбани и министр обороны Мирхаф Абу Кусра сохранили свои должности. Руководитель Главного разведывательного управления Анас Хаттаб был назначен министром внутренних дел.

Вместе мы построим нацию, достойную всех жертв нашей революции. И наш план на будущее будет зависеть от сохранения человеческих ресурсов,

– заявил сирийский президент.

В состав кабинета не вошли представители поддерживаемых США и возглавляемых курдами Сирийских демократических сил, а также автономной администрации на северо-востоке страны.

К слову, арабские СМИ недавно сообщали, что президент Сирии Ахмад аль-Шараа официально обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой выдать Башара Асада для суда в Сирии.