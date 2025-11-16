Украина резко повысила меткость ударных FPV-дронов: Le Monde раскрыло, что стоит за прорывом

Украинские военные начали применять инновационную систему терминального наведения TFL-1, которая позволяет дрону автономно наводиться на цель на финальных 400 – 500 метрах полета. Технология позволяет поражать технику и живую силу противника даже там, где оператор теряет связь из-за рельефа или радиоэлектронного подавления.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Le Monde.

К теме Украина совместно с США выпускает дроны-перехватчики против "Шахедов", – Зеленский

Что известно о системе TFL-1?

TFL-1 создана компанией The Fourth Law, которую в 2023 году основал 36-летний программист Ярослав Ажнюк. Оператор ГУР МО с позывным "Линкольн" рассказал, что после презентации разработки решил заказать первые 10 модулей, хотя раньше был скептическим относительно эффективности подобных систем.

Когда мы испытали модуль, мы сразу увидели, что он действительно берет на сопровождение движущуюся цель на расстоянии 400 метров,

– говорит военный.

По его словам, все 10 первых запусков с TFL-1 попали в определенные цели, включая технику, что была скрыта в так называемой "радиотени". После успешных тестов его подразделение заказало еще 30 модулей. Единственное, что ограничивает закупки дронов с ИИ – это бюджет.

TFL-1 закупила также 412 автономная бригада беспилотных систем "Немезис", которая действует между Запорожьем и Покровском. Подразделение приобрело 100 модулей, заявив о первых подтвержденных боевых результатах.

Пилот FPV-дронов с позывным "Джаз" сообщил, что подразделение осуществило 20 боевых пусков TFL-1, из которых примерно половина – успешные.

"Мы знаем, что многие производители работает над ИИ-наведением, но довести разработку до результата чрезвычайно сложно", – добавил инженер подразделения с позывным "Тони".

Он уточнил, что система идеально захватывает технику, но требует более мощных камер, чтобы уверенно распознавать человеческие фигуры.

Какая сертификация, цена, алгоритм, безопасность системы?

Система сертифицирована Минобороны Украины и уже используется примерно 20 бригадами. Стоимость TFL-1 составляет 50 – 100 долларов, что менее 10% от средней цены ударного FPV-дрона.

Разработчики заявляют, что это лишь первая из пяти запланированных версий, которые должны постепенно привести к полной автономности дронов – в навигации и выборе целей.

Модуль имеет режимы:

зеленый трекер – ручное управление;

красный – наведение ИИ;

синий мерцающий – второй уровень нейросети, сопровождающий технику.

Также отмечается, что модуль невозможно установить на российский дрон, даже если он будет захвачен неповрежденным.

Как Россия тоже пытается разработать подобные системы?

Украинские специалисты фиксируют появление в российской армии дронов с элементами автономной навигации и даже роем БПЛА, которые могут работать без оператора. Один из таких дронов – V2U, якобы имеет радиус действия до 100 километров и, вероятно, уже выпускается серийно.

В то же время основатель The Fourth Law надеется, что государство начнет масштабные закупки, чтобы:

повысить точность ударных дронов;

уменьшить зависимость от операторов;

компенсировать влияние РЭБ и отсутствие прямой видимости.

Цель компании, чтобы каждый украинский дрон имел терминальное наведение, автономность и искусственный интеллект.

Какая ситуация в Украине сейчас с дронами-перехватчиками?