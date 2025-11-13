Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Президента Украины Владимира Зеленского в интервью Bloomberg.

Смотрите также F-16 в небе, "Гарпуны" на море, танки на суше: что 9 западных коалиций дали Украине в войне с Россией

Что Зеленский говорит о дронах-перехватчиках?

Владимир Зеленский отметил, что Украина уже некоторое время назад начала производить беспилотники-перехватчики вместе с Соединенными Штатами.

Это американо-украинское производство, совместное производство. Я надеюсь, что в будущем у нас будет больше,

– сказал Президент Украины.

Он подчеркнул, что российский диктатор начал кампанию запугивания Европы из-за вторжения беспилотников в воздушное пространство НАТО.

Зеленский призвал союзников из Европейского Союза преодолеть разногласия по использованию замороженных российских активов, заявив, что новое финансирование является критически важным для того, чтобы пострадавшая от войны украинская экономика могла продолжать борьбу с Москвой.

Что об украинских дронах говорят в мире?