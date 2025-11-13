Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар Президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Bloomberg.

Що Зеленський каже про дрони-перехоплювачі?

Володимир Зеленський наголосив, що Україна вже певний час тому почала виробляти безпілотники-перехоплювачі разом зі Сполученими Штатами.

Це американо-українське виробництво, спільне виробництво. Я сподіваюся, що в майбутньому у нас буде більше,

– сказав Президент України.

Він підкреслив, що російський диктатор почав кампанію залякування Європи через вторгнення безпілотників у повітряний простір НАТО.

Зеленський закликав союзників з Європейського Союзу подолати розбіжності щодо використання заморожених російських активів, заявивши, що нове фінансування є критично важливим для того, щоб постраждала від війни українська економіка могла продовжувати боротьбу з Москвою.

Що про українські дрони кажуть у світі?