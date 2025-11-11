Этот показатель превышает объемы производства БпЛА во многих странах НАТО, включая США. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на материал Bloomberg.

Сколько дронов производит Украина?

Как сообщает издание, украинские компании уже не ограничиваются обеспечением фронта, а готовятся к выходу на международные рынки и созданию совместных производств в Европе.

Такой прорыв стал возможным из-за сочетания двух факторов. Речь идет, во-первых, о необходимости реагировать на масштабное российское вторжение, а также о растущем спросе западных партнеров на современные беспилотные технологии.

Важно! По оценкам аналитиков, Украина ежегодно производит около 4 миллионов различных беспилотников – от FPV-дронов до дальнобойных ударных систем. Для сравнения, США выпускают примерно 100 тысяч военных аппаратов.

Этот разрыв демонстрирует не только масштаб, но и гибкость украинской модели, где приоритет отдается быстрому производству и постоянному совершенствованию технологий.

Кроме того, некоторые компании уже интегрируются в европейские рынки, а именно:

Skyeton, которая открыла производственную площадку в Словакии и привлекла более 10 миллионов евро инвестиций;

FlyWell, которая готовит совместное производство с финской Summa Defence;

Fire Point, получившей поддержку Дании для разработки ракетного топлива для крылатых ракет Flamingo.

Руководители предприятий объясняют, что перенос части производства в Европу повышает безопасность цепей поставок и обеспечивает стабильный доступ к финансированию, хоть и требует соблюдения более строгих регуляторных требований.

Обратите внимание! После многочисленных нарушений воздушного пространства страны ЕС осознали необходимость усиления собственных оборонных возможностей. Украинские технологии, проверенные в условиях войны, привлекают внимание благодаря своей практичности, дешевизне и возможности быстрого ремонта.

Эксперты отмечают, что современная война вознаграждает скорость и масштаб, а не дорогостоящие решения. Именно поэтому украинские подходы к массовому производству дронов вызывают интерес у стран НАТО, которые стремятся быстро наращивать собственные арсеналы.

В то же время отрасль сталкивается с недостатком финансирования и осторожной государственной политикой в отношении экспорта оружия. Однако власть уже демонстрирует готовность менять подход. Так, президент Владимир Зеленский заявил о планах создания представительств для продвижения украинского вооружения в Берлине и Копенгагене, а также о развитии совместного производства с партнерами НАТО.

Аналитики считают, что экспорт украинских дронов может обеспечить стабильный денежный поток для инвестиций в исследования и масштабирование производства. В то же время в Европе предлагают изменить подход к оборонным контрактам – от разовых закупок перейти к модели постоянного финансирования, которая позволит поддерживать темпы инноваций.

Как в Украине оценивают возможность экспорта оружия?