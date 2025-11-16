Україна різко підвищила влучність ударних FPV-дронів: Le Monde розкрило, що стоїть за проривом

Українські військові почали застосовувати інноваційну систему термінального наведення TFL-1, яка дозволяє дрону автономно наводитися на ціль на фінальних 400 – 500 метрах польоту. Технологія дає змогу вражати техніку та живу силу противника навіть там, де оператор втрачає зв'язок через рельєф або радіоелектронне придушення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Le Monde.

Що відомо про систему TFL-1?

TFL-1 створена компанією The Fourth Law, яку у 2023 році заснував 36-річний програміст Ярослав Ажнюк. Оператор ГУР МО з позивним "Лінкольн" розповів, що після презентації розробки вирішив замовити перші 10 модулів, хоча раніше був скептичним щодо ефективності подібних систем.

Коли ми випробували модуль, ми одразу побачили, що він справді бере на супровід рухому ціль на відстані 400 метрів,

– каже військовий.

За його словами, всі 10 перших запусків із TFL-1 потрапили у визначені цілі, включно з технікою, що була схована в так званій "радіотіні". Після успішних тестів його підрозділ замовив ще 30 модулів. Єдине, що обмежує закупівлі дронів з ШІ – це бюджет.

TFL-1 закупила також 412 автономна бригада безпілотних систем "Немезис", яка діє між Запоріжжям і Покровськом. Підрозділ придбав 100 модулів, заявивши про перші підтверджені бойові результати.

Пілот FPV-дронів з позивним "Джаз" повідомив, що підрозділ здійснив 20 бойових пусків TFL-1, з яких приблизно половина – успішні.

"Ми знаємо, що багато виробників працює над ШІ-наведенням, але довести розробку до результату надзвичайно складно", – додав інженер підрозділу з позивним "Тоні".

Він уточнив, що система ідеально захоплює техніку, але потребує потужніших камер, аби впевнено розпізнавати людські фігури.

Яка сертифікація, ціна, алгоритм, безпека системи?

Система сертифікована Міноборони України й вже використовується приблизно 20 бригадами. Вартість TFL-1 становить 50 – 100 доларів, що менше ніж 10% від середньої ціни ударного FPV-дрона.

Розробники заявляють, що це лише перша з п’яти запланованих версій, які мають поступово привести до повної автономності дронів – у навігації та виборі цілей.

Модуль має режими:

зелений трекер – ручне управління;

червоний – наведення ШІ;

синій мерехтливий – другий рівень нейромережі, що супроводжує техніку.

Також зазначається, що модуль неможливо встановити на російський дрон, навіть якщо його буде захоплено неушкодженим.

Як Росія теж намагається розробити подібні системи?

Українські фахівці фіксують появу в російській армії дронів з елементами автономної навігації та навіть роєм БпЛА, які можуть працювати без оператора. Один із таких дронів – V2U, що нібито має радіус дії до 100 кілометрів і, ймовірно, вже випускається серійно.

Водночас засновник The Fourth Law сподівається, що держава розпочне масштабні закупівлі, аби:

підвищити точність ударних дронів;

зменшити залежність від операторів;

компенсувати вплив РЕБ та відсутність прямої видимості.

Мета компанії, щоб кожен український дрон мав термінальне наведення, автономність і штучний інтелект.

Яка ситуація в України зараз з дронами-перехоплювачами?