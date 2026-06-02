Для Путина выхода нет, NYT объяснили, почему Россия не может так просто уйти из Украины

После полномасштабного вторжения в 2022 году система власти в России окончательно сосредоточилась вокруг Путина, а война стала ее главным приоритетом. Несмотря на внешнюю якобы стабильность, конфликт постепенно истощает экономику, ресурсы и население страны.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Смотрите также Просит Китай вмешаться: Трамп хочет вернуть Путина за стол переговоров, – СМИ

Почему Россия не может так просто уйти из Украины?

После полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году политическая система России под руководством диктатора Владимира Путина окончательно приобрела черты гиперперсонализированной власти. Поэтому сейчас все ключевые решения концентрируются вокруг одного человека – Путина.

Война также стала центральным элементом этой модели управления, постепенно истощая экономические ресурсы страны и усиливая зависимость государства от мобилизационных и финансовых механизмов ее поддержки.

Несмотря на якобы стабильность снаружи, которую пытается показать российская власть, ситуация внутри государства неутешительная. Экономика и общество испытывают постепенное давление, речь идет о росте расходов на войну и социально-экономическом напряжении.

В то же время Россия пытается сохранять международные контакты и частично адаптироваться к санкционной среде, однако долгосрочные последствия такой модели остаются неопределенными и все чаще оцениваются как изнурительные для самого государства.

Но увековечение войны – это не то же, что победа в ней. Пока его армия едва добивается успехов на передовой, у господина Путина остается мало инструментов эскалации, чтобы изменить динамику,

– пишут авторы материала.

Также в NYT отмечается, что принудительная мобилизация могла бы дать России дополнительные ресурсы для войны, однако с другой стороны такое решение является политически рискованным из-за отсутствия поддержки среди населения.

Авторы также добавили, что использование Россией ядерного оружия рассматривается как крайне опасный сценарий, который не гарантирует преимущества и наоборот – может вызвать резкий ответ Запада и ухудшение отношений с ключевыми партнерами.

Путин пока не может просто завершить войну в Украине и вывести войска из Украины, поскольку такие решения трудно будет подать как победу внутри России. В случае остановки боевых действий нынешний результат выглядел бы как очень ограниченный и не соответствующий тем потерям, которые уже понесла страна.

Поэтому любое урегулирование без существенных достижений может восприниматься как провал. Это создаст для диктатора политические риски внутри системы.

Путин, говорится в издании, фактически оказался в политической ловушке, которую сам и создал, а вместе с ним в этой непростой ситуации оказалась и вся система путинизма. Война стала частью этой системы уже надолго.

Сейчас ни руководство, ни общество России не имеет простого варианта выхода из этой системы. В то же время недовольство внутри страны существует, впрочем, оно скорее связано не с готовностью к изменениям, а с ощущением, что эта политическая реальность затягивается и не имеет конца.

Сегодня против Путина не существует ни организованного антивоенного движения, ни реальной политической оппозиции, способной бросить вызов этой системе. В таких условиях государство может жестко регулировать общественную жизнь.

В то же время в России нет четкого механизма смены власти или завершения нынешнего курса. Отдельные проявления недовольства появляются, но из-за отсутствия возможности влиять на систему они остаются слабыми и быстро подавляются.

Обещание современной России, процветающей и открытой для мира, превратилось в самодовольство и онемение принятия диктатуры и вечности вечных войн. Это неудобное равновесие не может продолжаться вечно,

– говорится в материале.

Президент России, который постепенно превратился в авторитарного лидера, демонстрирует слабую эффективность в управлении государством, экономикой и долгосрочной стабильностью.

Война также имеет прямые последствия для самой России, поскольку постепенно влияет на уровень жизни ее граждан. В такой логике смены власти и обновления системы возможны только через постепенный демонтаж нынешней модели. Чем дольше она сохраняется в ослабленном виде, тем острее может стать борьба за власть в будущем, а уход действующего лидера потенциально способен вызвать период нестабильности, несмотря на попытки установить контроль и порядок.

Заметим, СМИ пишут, что президент США Дональд Трамп призвал лидера Китая Си Цзиньпина способствовать восстановлению переговорного процесса по завершению войны в Украине. Речь идет о попытке использовать влияние Пекина на Москву, чтобы вернуть Владимира Путина к переговорам.

В то же время в комментарии 24 Канала политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун отметил, что пока не видит признаков готовности Путина к завершению войны. По его словам, российский лидер продолжает убеждать военное руководство, что ситуация в Украине якобы стремительно ухудшается и переходит в критическую фазу. В то же время, по мнению эксперта, Путин действует так, будто воспринимает события в искаженной реальности и демонстрирует решимость продолжать войну, не меняя выбранного курса.

Также напомним, что 1 июня на международном форуме "Архитектура безопасности" представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что Россия уже давно работает над тем, чтобы дополнительно привлекать людей. В частности, относительно иностранных наемников "пробуют наращивать работу". Тогда как рекрутинговые работы и мобилизационные мероприятия не останавливались в течение всех лет полномасштабной войны. Юсов также отметил. что кризис из-за значительных потерь на поле боя для Путина нарастает, и очевидно, что руководство государства будет принимать дополнительные меры.